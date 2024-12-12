Hamas'tan İrlanda'nın Davasına Destek

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Hamas, İrlanda'nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olma kararını memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İrlanda'nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı UAD'de açtığı davaya katılma duyurusunun memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İrlanda'nın bu adımının bir yandan Filistin meselesi konusundaki cesur duruşunu, diğer yandan Gazze Şeridi'nde Filistin halkı aleyhinde işlenen soykırımın gölgesinde adalet ve insan hakları değerlerinin tarafında yer aldığını teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, dünyanın tüm ülkelerine, İsrail aleyhinde UAD'de açılan soykırım davasına katılma, İsrail üzerindeki her türlü baskıyı artırma, Filistin halkına karşı yürüttüğü saldırıları durdurma ve İsrailli liderlerin insanlığa karşı işledikleri suçların cezasız kalmaması için çaba sarf etme çağrısında bulunuldu.

İrlanda, İsrail aleyhine UAD'de açılan soykırım davasına müdahil olacak

İrlanda, dün Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olmak için başvuru yapacağını belirtmişti.

İrlanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'e Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail aleyhine UAD'de açılan "soykırım" davasına müdahillik başvurusu yapmasına onay verdiği duyurulmuştu.

Savunma Bakanı Martin, kararın alındığı Bakanlar Kurulunun ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ve 44 bin kişinin ölümüne ve milyonlarca sivilin yerinden edilmesine yol açan askeri eylemlerin amacı ve etkisi nedeniyle Filistin halkı toplu bir şekilde cezalandırılmıştır." demişti.

Güney Afrika, geçen yıl kasım ayında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunmuştu. Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.