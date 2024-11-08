Hamas'tan İspanya'ya Destek!

Güncel

Hamas, İspanya hükümetinin, İsrail'e silah ve askeri malzeme taşıdığı tahmin edilen iki geminin İspanya limanlarına demirlemesine izin vermemesini memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD'den gelen ve İsrail'e silah taşıyan iki geminin İspanya limanlarına demir atmasına izin verilmemesinin takdir edildiği belirtildi.

Bu kararın, İspanya'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı çıkan ve soykırım savaşında İsrail'e silah tedarikine engel olan onurlu duruşuyla bağdaştığı kaydedildi.

Açıklamada Birleşmiş Milletlere (BM), İsrail'e silah ihracatını suç sayan ve yasaklayan bir karar çıkarma ve İsrail'i soykırımı durdurmaya zorlamak için her türlü yola başvurma çağrısı yapıldı.

İspanyol basınına yansıyan ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca da doğrulanan haberlerde, İspanya hükümetinin, ABD'nin New York kentindeki limandan yola çıkan ve İsrail'e teslim edilmek üzere silah ve askeri malzeme yüklü olduğu öne sürülen iki geminin İspanya sularında durmasını yasakladığı ifade edilmişti.

"Maersk Denver" ve Maersk Seletar" adlı gemilerin 31 Ekim ve 4 Kasım tarihlerinde New York'tan hareket ettikleri ve 9 ve 15 Ekim tarihlerinde İspanya'nın güneyindeki Algeciras limanında demirleme talebinde bulundukları belirtilmişti.