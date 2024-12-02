Hamas'tan KİK Zirvesi'ne Tepki - Son Dakika
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Hamas'tan KİK Zirvesi'ne Tepki

Hamas, KİK Zirvesi'ndeki bildiriye memnuniyetle karşılayarak İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

02.12.2024 14:18
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Hamas, 45. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin sonuç bildirisinden memnuniyet duyduğunu belirterek, KİK üyesi ülkelerden, Gazze Şeridi'ndeki katliamlara son verilmesi için İsrail'e her türlü baskı yapmasını istedi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'in ev sahipliğinde düzenlenen KİK Zirvesi'nin sonuç bildirisinde yer alan "İsrail soykırımının, Filistinlilere yönelik zorunlu göçün ve Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin son bulması" çağrısından, memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Körfez ülkelerindeki kardeşlerimizin, faşist siyonist işgalle mücadelesinde Filistin halkına verdiği desteği takdir ediyoruz." ifadesine yer verildi.

KİK üyesi ülkelerden, bu bağlamda daha fazla çaba harcanması ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara son verilmesi için İsrail'e her türlü baskının yapılması talep edilen açıklamada, dünyanın gözü önünde katliamlara maruz kalan ve sistematik açlık politikasının yürütüldüğü Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması için çalışılması istendi.

Kuveyt'te düzenlenen 45. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin sonuç bildirisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulması istenerek, Lübnan'la dayanışma içinde olunduğu belirtilmişti.

Bildiride, İsrail'den Gazze'deki toplu cezalandırma siyasetini ve Filistin halkına yönelik katliamlarını durdurması istenmiş, Filistinlilerin yerinden edilmesi, okul, hastane ve ibadethane gibi sivil kurumların yıkılması ve altyapının tahrip edilmesinin uluslararası hukukun apaçık ihlali olduğu vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

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