Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki

Güncel

Hamas Siyasi Bürosu üyesi İzzet er-Rışk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada, liderlere "toplantıdan ayrılın" çağrısında bulundu.

Rışk, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun konuşması sırasında salondan ayrılmanın, Gazze'deki "soykırım saldırılarının" reddedildiğini ve kınandığını ifade etmek olacağını kaydetti.

Rışk açıklamasında, "(Adolf) Hitler, (Netanyahu'yu kastederek) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapıyor. Dünya liderlerinin onu dinlemesi mantıklı mı?" ifadesini kullandı.

"Netanyahu'nun, Gazze'de yaklaşık bir yıldır devam eden ve Lübnan'da sivillere yönelik her gün katliamlar gerçekleştirerek büyüyerek devam eden soykırım suçunun doğrudan faili" olduğunu vurgulayan Rışk, İsrail Başbakanı'nın saldırıların durdurulması için BM Güvenlik Konseyi'nin ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı kararlarını hiçe saydığını" hatırlattı.

Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun New York'ta düzenlenen 79. oturumunda bugün konuşma yapması planlanıyor.