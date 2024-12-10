Hamas'tan Suriye'ye Destek Çağrısı - Son Dakika
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Hamas'tan Suriye'ye Destek Çağrısı

Hamas lideri Meşal, İsrail'in Suriye saldırılarını kınayarak, dünyayı zorbalığa karşı durmaya çağırdı.

10.12.2024 23:48
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Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıları kınadı ve dünyaya "İsrail zorbalığına karşı durma" çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre Meşal, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Meşal, "Suriye'ye ve onun (askeri) kapasitesine yönelik vahşi (İsrail) saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Ümmetimizi ve tüm dünyayı bu Siyonist zorbalığa, işgal hırsı ve planlarına karşı Suriye'nin yanında olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye halkını tebrik eden Meşal, zulme ve adaletsizliğe karşı yaptıkları devrimde gösterdikleri başarıya dikkati çekti.

Meşal, "Özgürlük, adalet ve insana yakışır bir hayat özlemine ulaşma yolunda gösterdiği kararlılık, fedakarlık, sabır ve inanılmaz azimle Suriye halkının bu büyük başarıyı hak ettiğine inanıyorum." dedi.

Hamas yöneticisi, "Yurt içi ve yurt dışındaki Filistin halkı, özellikle de Suriye'de kamplardaki mülteci Filistinliler, önceden de Suriye halkının ve onların haklı davasının yanındaydı ve şimdi de öyle. Suriye ve halkı da her zaman Filistin halkının ve onun haklı davasının yanında olmuştur." ifadelerini kullandı.

Suriye halkının tüm kesimleriyle ülkesini yeniden inşa ve imar edebileceğine vurgu yapan Meşal, hoşgörü ruhu ve geçmişi geride bırakarak ortak sorumluluk çerçevesinde, güvenlik, istikrar, refah ve sosyal adalete ulaşabileceklerini aktardı.

Meşal, "Suriye halkı, ülkesinin bölgede ve dünyada, Arap ve İslam milletinin meselelerinde öncü rolünü yeniden tesis edebilir. Bu meselelerin başında Filistin davası, kalbinde Kudüs ve tufan başlatıcısı Gazze'nin zaferi var." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin birliğinden, egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirten Meşal, Suriye halkının iradesine ve bağımsız kararlar almasına saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Meşal, "Ey Suriye halkı, sizin zaferiniz bizim ve milletimiz için Allah'ın izniyle Gazze'de, Kudüs'te ve Filistin'de zaferin müjdecisidir." şeklinde sözlerine son verdi.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan Suriye'ye Destek Çağrısı - Son Dakika

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