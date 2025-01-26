Hamas'tan Tarihi Zafer Açıklaması

Güncel

Hamas, İsrail'le varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Filistinlilerin serbest bırakılmasının, "Filistin halkının iradesi ve direnişi açısından tarihi bir zaferi" temsil ettiğini belirtti.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, harekete bağlı Esirler Medya Ofisi Başkanı Zahir Cebbarin, anlaşma kapsamında serbest bırakıldıktan sonra Mısır'a gönderilen Filistinlilerle bir araya geldi.

Cebbarin, "Tufan el-Ahrar" olarak isimlendirdiği anlaşma kapsamındaki esirlerin takasını, "Filistin halkının haklarını ne kadar kibirli olursa olsun İsrail işgalinin pençesinden alma yeteneğini kanıtlayan parlak bir mücadele aşaması" şeklinde değerlendirdi.

Filistinlilerin serbest bırakılmasının, "Filistin halkının iradesi ve direnişi açısından tarihi bir zaferi" temsil ettiğini dile getiren Cebbarin, "Bu başarı, Filistin halkının tamamen özgürlüğüne giden yolda atılan bir adım." ifadesini kullandı.

Cebbarin, Filistinli direniş gruplarının "son tutuklu da serbest bırakılana kadar geri adım atmayacağını" vurguladı.

İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar ve haksızlıklar karşısında kararlı duracaklarını ve iradelerinin daha güçlü olacağını kaydeden Cebbarin, Filistinlilerin serbest bırakılması sürecini; "Filistin saflarının birlik ve beraberliğini temsil eden; Filistin halkının uyumunu ve direnişini teyit eden ulusal bir düğün" olarak nitelendirdi.

?İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli 3 kadını Kızılhaç ekibine teslim etmiş, İsrail de hapishanelerinden 90 Filistinliyi salıverilmişti.

Takasın ikinci turunda ise İsrailli 4 kadın askere karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli, 25 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.

Bu Filistinlilerden 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine ve 16'sı Gazze Şeridi'ne getirilirken, 70 esir ise anlaşma kapsamında Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a gönderilmişti.