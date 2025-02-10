Hamas, Trump'ın Gazze Planlarını Reddetti - Son Dakika
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Hamas, Trump'ın Gazze Planlarını Reddetti

Hamas lideri Hayye, Filistin halkının topraklarını terk etmeyeceğini vurguladı.

10.02.2025 15:48
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Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Gazze Şeridi'ni devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme" planını başarısızlığa uğratacaklarını belirterek, Filistin halkının topraklarını terk etmeyeceğini söyledi.

Hamas liderlerinden Hayye, başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda düzenlenen İran devrimin 46. yıl dönümü törenlerinde konuştu.

İran'ın Filistin'e desteği için teşekkür eden Hayye, "Bugün, sizlerle birlikte büyük bir ihtişamla iki değerli ve onurlu olayı, Allah'tan zafer ve yakın gelecekte zafer adlı iki önemli tarihi olayı kutluyoruz. İmam Humeyni'nin ifadesiyle, 'kanın kılıca galip geldiği' bu milli bayramınızı kutluyorum." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yaklaşık bir buçuk yıl sürdürdüğü saldırılarında başarısız olduğunu savunan Hayye, "Siyonistler hiçbir şey başaramadı. Herkesi öldürdüler, bahçeleri ve ağaçları yok ettiler ancak Filistinliler güçlü, dirençli ve yetenekli kalmayı başardı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Gazze Şeridi'nin mülkiyetini devralma" planına değinen Hayye, "Trump ve Netanyahu'nun planlarını devireceğiz ve yok edeceğiz. Filistin halkı topraklarını terk etmeyecek ve topraklarında kalacaktır." dedi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, Trump'ın Gazze Planlarını Reddetti - Son Dakika

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