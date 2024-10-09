Hamas ve El-Fetih Kahire'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Hamas ve El-Fetih Kahire'de Bir Araya Geldi

Filistinli gruplar, Gazze saldırılarını ve ulusal birlik çabalarını görüşmek için toplandı.

09.10.2024 16:23
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(ANKARA) - Filistin'in ihtilaflı grupları Hamas ve El-Fetih'in üst düzey liderleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ulusal birlik çabalarını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Mısır, Filistinli Hamas ve El-Fetih gruplarının ulusal birlik konusunda uzlaşma görüşmelerine bugün ev sahipliği yapıyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada görüşmelerin "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlık, sahadaki durum, siyasi gelişmeler ve ulusal safların birleştirilmesi çabalarına" odaklandığını belirtildi.

Görüşmelerde Hamas'ı örgütün siyasi büro üyesi Halil el-Hayye temsil ederken, El-Fetih'i, grubun başkan yardımcısı Mahmud el-Alul temsil ediyor.

İki grup, temmuz ayında Pekin'de Filistinli gruplar arasında birliğin sağlanması için yapılan görüşmelere katılmış, Çin'in ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde bir Ulusal Birlik Anlaşması imzalamıştı.

Hamas'ın 2006 Filistin Yasama Konseyi (PLC) seçimlerini kazanmasının ardından, El-Fetih ile Hamas arasındaki gerilimler 2007'de kanlı bir çatışmaya dönüşmüş, yaşanan şiddet olaylarının ardından Hamas, Gazze'yi kontrolü altına almıştı. Batı Şeria'nın kontrolü ise El-Fetih'te kalmıştı. Filistinli iki grup arasında daha önce 2011 Kahire Anlaşması ve 2014 Birlik Hükümeti gibi uzlaşma çabaları başarısızlıkla sonuçlanmış, zaman zaman arabuluculu müzakereler sürdürülmüş ancak kalıcı bir uzlaşıya varılamamıştı.

Kaynak: ANKA

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