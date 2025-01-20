Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası, Ramallah'ta Binlerce Kişiyle Kutlandı - Son Dakika
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Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası, Ramallah'ta Binlerce Kişiyle Kutlandı

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Hamas ve İsrail arasında yapılan esir takası mutabakatının ilk turunda serbest bırakılan 90 Filistinli kadın ve çocuk esiri, Ramallah'ta binlerce kişi tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün konvoyu, gecikmelere rağmen halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Ancak, bazı aileler yaşadıkları sevinçle birlikte başka esirlerin geride kalmasından dolayı hüzün yaşadıklarını belirtti.

20.01.2025 10:17
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Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına göre karşılıklı esir takasının birinci turunda serbest bırakılan Filistinli 90 kadın ve çocuk esir, İsrail'in süreci geciktirmesi ve engellemelerine rağmen halk tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde binlerce kişinin sevgi gösterisiyle karşılandı.

Hamas ve İsrail arasında varılan esir takası mutabakatının birinci turunda serbest bırakılan Filistinli 90 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütünün konvoyu, kısıtlamalar ve ertelenmelerin gölgesinde gece saatlerinde Ramallah'a ulaştı.

Filistinli esirleri taşıyan konvoy, binlerce kişinin arasındaki trafikte güçlükle ilerledi; Filistinli esirleri taşıyan otobüste sevdiklerini gören aileler büyük sevinç yaşadı.

Filistinli ailelerin, özellikle kadın esirlerden annelerin çocuklarıyla kavuşmalarında duygu dolu anlar yaşandı.

Konvoydan inenler arasında Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderlik kadrosundan eski milletvekili, Filistinli insan hakları örgütü Zamir'in yöneticilerinden Halide Cerrar da yer aldı.

Halil kentinden Cenin Amr da AA muhabirine, aileleriyle kavuşmanın sevincini tarif edemeyeceğini belirtti.

Amr, "İsrail hapishanelerinde başka esirler bıraktıklarını, Gazze'de canını veren 50 bin kadar Filistinli karşısında sevinçlerinin eksik kaldığını" dile getirdi.

Filistinli başka bir kadın esir ise hapishanedeki koşulların ağır olduğunu, kasıtlı bir mahrumiyete maruz kaldıklarını belirterek mahremiyetlerinin de hiçe sayıldığını belirtti.

İsrailli gardiyanların kendilerine son dönemde çok kötü davrandığını, fiziksel müdahalelere maruz kaldıklarını anlatan Filistinli kadın esir, Gazze halkının "şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek buradaki halk için" dua etti.

Filistinli bir kadın esirin eksik çıkması gecikmeye neden olmuştu

Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, Ofer Hapishanesinde yapılan kimlik kontrolünde anlaşmaya göre bir kadın esirin eksik olduğunu tespit etmesinin ardından arabulucular ve Kızılhaç'a durumu bildirdiğini ve anlaşmaya uyulması için baskı talep ettiğini bildirmişti.

Anlaşma kapsamında serbest bırakılan 90 Filistinli esirden 69'unun kadın, 20'sinin çocuk olduğu aktarıldı.

İsrail basını, Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakılan Filistinlilerden 78'inin işgal altındaki Batı Şeria'dan, 12'sinin ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olduğunu yazdı.

Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası, Ramallah\'ta Binlerce Kişiyle Kutlandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası, Ramallah'ta Binlerce Kişiyle Kutlandı - Son Dakika

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