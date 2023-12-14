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Hamas Yöneticisi: Gazze'deki Yönetim Kararı Filistinlilere Aittir - Son Dakika
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Hamas Yöneticisi: Gazze'deki Yönetim Kararı Filistinlilere Aittir

Hamas yöneticisi Usame Hamdan, Gazze'de savaş sonrası kurulacak yönetimin Filistinlileri ilgilendiren bir mesele olduğunu ve karar sürecine müdahale edilemeyeceğini söyledi. Hamdan ayrıca İsrail'in Gazze halkını tehcir etme planlarına karşı olduklarını ve bu planı başarısızlığa uğrattıklarını belirtti.

Hamas Yöneticisi: Gazze\'deki Yönetim Kararı Filistinlilere Aittir
14.12.2023 - 22:55,
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Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Gazze'de savaş sonrası kurulacak yönetimin Filistinleri ilgilendiren bir mesele olduğunu ve bunun karar sürecine kimsenin müdahil olamayacağını söyledi.

Hamas yöneticilerinden Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in, Gazze halkını tehcir etme planlarına karşı olduklarını ve daha önce bu planı başarısızlığa uğrattıklarını kaydeden Hamdan, İsrail'in halkı öldürerek, aç ve susuz bırakarak bu yöndeki çalışmalarına devam ettiğini ancak yine başarısız olacaklarını dile getirdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Gazze'yi İsrail askerlerine mezar edeceğini söylediğini ve bu vaadini yerine getirdiğini söyleyen Hamdan, İsrail askerlerinin ölü, yaralı, engelli ya da akıl hastası olarak ülkelerine geri döndüklerini aktardı.

İsrail'in savaş için belirlediği hiçbir hedefi gerçekleştiremediğine değinen Hamdan, savaş sona ermeden ve direniş güçlerinin şartları kabul edilmeden esir takası müzakeresi olmayacağını yineledi.

Gazze'de savaş sonrası geçiş dönemi ve yönetimiyle ilgili de konuşan Hamdan, "Bu yalnızca Filistin halkının karar vereceği bir meseledir. Hamas, hiçkimsenin buna müdahil olmasına ya da bu konuda bir dayatmada bulunmasına izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin, İsrail ordusunu sivil ölümlerini azaltmaya teşvik etmesine de göndermede bulunan Hamdan, "Waşington yönetimi bu konuda dürüst olsaydı Tel Aviv yönetimine yaptığı askeri sevkiyatı durdururdu." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce pek çok defa yaptığı açıklamada, savaşın hedefinin Hamas'ı yok etmek olduğunu ve Gazze'de savaş sonrasında " bir Filistin yönetimi"nin iş başında olmasına karşı olduğunu dile getirmişti.

Netanyahu ile ABD yönetimi bu konuda birbirinden ayrılıyor zira ABD, Gazze'de savaş sonrasında oluşturulacak yeni hükümette Filistinlilerin olması gerektiğini ifade ediyor.

Kaynak: AA
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