Hamile Genç Kız Eski Nişanlısı Tarafından Vuruldu - Son Dakika
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Hamile Genç Kız Eski Nişanlısı Tarafından Vuruldu

Hamile Genç Kız Eski Nişanlısı Tarafından Vuruldu
26.06.2025 07:49
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18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı tarafından vuruldu, karnındaki bebekle birlikte hayatını kaybetti.

Armağan GÖKMEN- Doğan Can CESUR-Serap TÜRKOĞLU/ - SARIYER'de, 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. (19) tarafından silahla göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Budak, kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi. Otomobille kaçan Samet T. ise Sarıyer polisi tarafından Kağıthane'de yakalandı. Öte yandan Oya Budak'ın, 6 ay önce cinsel istismara uğrayıp, hamile kaldığı ve bu yüzden Samet T. ile nişanının bozulduğu ortaya çıktı. Budak'a cinsel istismara bulunan kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Samet T. ile Oya Budak bir süre önce nişanlandı. Ancak, bu süreçte Oya Budak'a ismi öğrenilemeyen bir kişi cinsel istismarda bulundu, Budak hamile kaldı. Bunu öğrenen Samet T., Budak ile olan nişanını bozdu.

BULUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, KURŞUN YAĞDIRDI

Samet T., Oya Budak'ı dün saat 23.00 sıralarında Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ne konuşmaya çağırdı. Oya Budak, buluşmaya üvey kardeşi D.C.(13) ile birlikte geldi. Burada çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancasını çeken Samet T., 5 buçuk aylık hamile Budak'a ateş etti. Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı. Samet T. ise babasına ait olan 34 ES 1380 plakalı araçla kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KARNINDAKİ BEBEĞİYLE BERABER HAYATINI KAYBETTİ

Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.

SARIYER POLİSİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şüpheli Samet T.'nin Kağıthane'de olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra, bugün gece saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan Samet T. emniyete götürüldü.

Öte yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunan kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Sarıyer, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamile Genç Kız Eski Nişanlısı Tarafından Vuruldu - Son Dakika

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