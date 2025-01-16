Hamile Kadının Gizemli Doğumu: Ölü Bebeği Gömme İddiası - Son Dakika
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Hamile Kadının Gizemli Doğumu: Ölü Bebeği Gömme İddiası

Hamile Kadının Gizemli Doğumu: Ölü Bebeği Gömme İddiası

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ebe hemşirelerin dikkati sayesinde hamile bir kadının doğum yapmadığı tespit edildi. Kadının, sevgilisiyle yaşadığı ilişki sonucunda erken doğum yaptığı ve bebeğinin ölü olarak dünyaya geldiği öne sürülüyor. Baba, bebeğin cesedini gömdüğünü iddia etti, ancak ceset henüz bulunamadı.

16.01.2025 17:26  Güncelleme: 17:30
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde ebe hemşirelerin dikkati sayesinde hamile Z.Ü.'nün (36) kontrollerine gelmediği fark edilince, soruşturma başlatıldı. Ö.T. (37) ile aşk yaşayan evli Z.Ü.'nün bu birlik sonucu hamile kalıp, erken doğum yaptığı iddia edilirken; baba Ö.T., ifadesinde ölü dünyaya geldiğini öne sürdüğü bebeği gömdüğünü söyledi.

Sevindik Mahallesi'nde yaşayan evli Z.Ü., aşk yaşadığı Ö.T.'den (37) hamile kaldı. Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli ebe hemşireler, 7 aylık hamile olan Z.Ü.'nün gebelik kontrollerini aksattığını belirledi. Z.Ü.'ye ulaşamayan hemşireler, herhangi bir hastanede doğum da yapmadığını tespit etti. İl Sağlık Müdürlüğü, durumu Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. ile sevgilisi Ö.T.'yi tespit edip, gözaltına aldı.

'BEBEK ÖLÜ DOĞDU'

Baba Ö.T.'nin ifadesinde, bebeğin 7 aylıkken erken doğum sonucu öldüğünü iddia etti. Ö.T., ifadesinde, "Z.Ü.'nün sancıları başlayınca paniğe kapıldık. Z.Ü., arkadaşının evinde doğum yaptı. Bebek ölü doğdu. Bir poşete koyup, 'Babası sensin, kurtulman gerek' diyerek bana verdi. Bunun üzerine Pınarkent Mahallesi'nde, çevre yolunun kenarındaki bir araziye 65 gün önce gömdüm" dedi.

CESEDİ BULUNAMADI

İfadenin ardından Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.T.'nin bebeği gömdüğünü söylediği yere gitti. Burada yapılan kazıya rağmen gömüldüğü ileri sürülen erkek bebek bulunamadı. Bebeğin cesedinin sokak köpekleri ya da vahşi hayvanlar tarafından toprak altında çıkartılıp, götürülmüş olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi. Öte yandan bebeğin annesi Z.Ü ile babası Ö.T.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Pamukkale, Denizli, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamile Kadının Gizemli Doğumu: Ölü Bebeği Gömme İddiası - Son Dakika

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