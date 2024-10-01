Han Yunus'ta İsrail Saldırısı: 8 Ölü, 19 Yaralı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 8 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Avde Hastanesinden alınan bilgiye göre El-Bureyc Kampı'na yakın Salahaddin Caddesi üzerinde futbol oynayan bir grup çocuk İsrail insansız hava araçlarının hedefi oldu. Saldırı sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti.

Nusayrat bölgesindeki yeni kamp alanında bir araya gelen Filistinli gruba da bir İsrail keşif uçağı tarafından açılan ateş sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Avde Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçmek isteyen bir grup Filistinliye Nuveyri Kavşağı'nda İsrail askerleri saldırdı.

Saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus'un güneydoğusundaki Kizan bölgesine İsrail askeri araçları, yoğun ateş açarak baskın düzenledi.

Öte yandan devam eden topçu atışları ve yoğun ateş sebebiyle Han Yunus'un doğusunda yüzlerce Filistinli aile kuşatılmış durumda.