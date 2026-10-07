Hangzhou\'da Ulusal Gün tatilinde turistler Deshou Sarayı Kalıntıları Müzesi\'ni gezdi

HANGZHOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Ulusal Gün tatili sırasında birçok kişi, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Güney Song Hanedanlığı Deshou Sarayı Kalıntıları Müzesi'ni ziyaret etti.

Tatili değerlendirerek ülkenin dört bir yanından gelen turistler müzeyi ziyaret ederek kültürel değerleri keşfetme imkanı buldu.