Hangzhou'da Ulusal Gün tatilinde turistler Deshou Sarayı Kalıntıları Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
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Hangzhou'da Ulusal Gün tatilinde turistler Deshou Sarayı Kalıntıları Müzesi'ni gezdi

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Hangzhou\'da Ulusal Gün tatilinde turistler Deshou Sarayı Kalıntıları Müzesi\'ni gezdi
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Çin'de Ulusal Gün tatili boyunca birçok kişi, Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'daki Güney Song Hanedanlığı Deshou Sarayı Kalıntıları Müzesi'ni ziyaret etti. Ülkenin dört bir yanından gelen turistler burada kültürel değerleri keşfetme imkanı buldu.

HANGZHOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Ulusal Gün tatili sırasında birçok kişi, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Güney Song Hanedanlığı Deshou Sarayı Kalıntıları Müzesi'ni ziyaret etti.

Tatili değerlendirerek ülkenin dört bir yanından gelen turistler müzeyi ziyaret ederek kültürel değerleri keşfetme imkanı buldu.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiKültür SanatHangzhouZhejiangGüncelKültürTurizmSon Dakika

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SON DAKİKA: Hangzhou'da Ulusal Gün tatilinde turistler Deshou Sarayı Kalıntıları Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
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