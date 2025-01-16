HARBİN, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda ilk kez Heilongjiang Buz Heykeltıraşlığı Mesleki Beceri Yarışması düzenlendi.
Çarşamba günü başlayan yarışmaya 18 takımdan 50'den fazla yetenekli profesyonel katıldı.
Son Dakika › Güncel › Harbin'de Buz Heykeltıraşlığı Yarışması - Son Dakika
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