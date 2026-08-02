Harbin, Ekonomi İçin Teknolojik İnovasyona Odaklanıyor

HARBİN, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki geleneksel sanayi merkezi Harbin, son yıllarda güçlü üretim altyapısına dayanarak teknolojik yenilikler ve dijitalleşme yoluyla ekipman imalat sektörünün modernizasyonunu hızlandırdı. Kent ayrıca, teknolojik inovasyonun geleneksel endüstrilerle entegrasyonunu teşvik ederek sektörü daha ileri düzeyde, akıllı ve çevreci bir gelişim sürecine yönlendirdi.

Teknolojik inovasyonu büyümenin temel itici gücü olarak konumlandıran Harbin, yeni gelişen ve geleceğe yönelik stratejik sektörlerin hızlı ilerlemesini destekledi. Bu kapsamda kent, 2025 yılında 453 önemli bilimsel ve teknolojik başarıyı yerel düzeyde ticarileştirdi.