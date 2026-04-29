Harbiye Açık Hava'da Yeni Sezon Başlıyor

(İSTANBUL) - İstanbul'un en prestijli etkinlik mekanlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 2026 sezonunda dünyaca ünlü isimleri ve Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Mayıs ayı itibarıyla kapılarını açacak olan Harbiye, bu yıl da unutulmaz anlara ve etkileyici performanslara ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 2026 yılında Türk müziğinin güçlü temsilcileri ile zenginleşen bir sezon için geri sayıma başladı. İstanbul'un simge mekanlarından olan tarihi sahne, dev prodüksiyonlar ve heyecanla beklenen performanslarla sanatseverlere unutulmaz bir yaz vaat ediyor.

Şehrin kültür mirası modern vizyonla buluşuyor

İstanbul'un kültür sanat hafızasında özel bir yere sahip olan Harbiye Açık Hava, her yaz binlerce müzikseveri eşsiz bir atmosferde bir araya getiriyor.

Yaz sezonu boyunca hem yerli müziğin değerli isimlerine hem de uluslararası yıldızlara ev sahipliği yapacak olan Harbiye, zengin seçkisiyle İstanbul'un kültür sanat takvimine yön verecek. Pop müzikten klasik müzik resitallerine, cazın büyüleyici tınılarından görkemli sahne şovlarına kadar geniş bir yelpaze izleyiciyle buluşacak. Biletler Passo, Biletix ve Biletinial'da satışa çıkarıldı.

Etkinlik Programı ise şöyle:

02.05.2026 – Anıl Durmuş

03.05.2026 – Gülşen

04.05.2026 – Yıldız Tilbe

05.05.2026 – Derya Bedavacı

06.05.2026 – Yıldız Tilbe

08.05.2026 – An Epic Symphony: Cem Adrian

09.05.2026 – Faun

10.05.2026 – Berkay

11.05.2026 – Edis

12.05.2026 – An Epic Symphony: Hayko Cepkin

14.05.2026 – Ebru Yaşar

15.05.2026 – Mor ve Ötesi

16.05.2026 – Murat Karahan – Sezen Aksu Şarkıları

17.05.2026 – Nazan Öncel

18.05.2026 – Funda Arar & Kubat

21.05.2026 – Düş Sokağı Sakinleri

22.05.2026 – Sibel Can

23.05.2026 – Sibel Can

24.05.2026 – Hande Bizi Sezen'e Götür Senfonik Konser

25.05.2026 – Hande Bizi Sezen'e Götür Senfonik Konser

30.05.2026 – An Epic Symphony: Pentagram