Hariri ve Lavrov'dan Ortak Açıklama

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Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Hariri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Hariri'nin Rusya İşlerinden Sorumlu Danışmanı George Shaaban da hazır bulundu.

Toplantıda, İsrail'in Lübnan ve Gazze'de devam eden saldırıları çerçevesinde bölgedeki son durum ele alındı.

"İsrail'in Lübnan'da sivilleri, insani yardım ve sağlık kuruluşlarını hedef alan barbarca saldırılarına son verilmesi" gerektiğini vurgulayan Hariri, derhal ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının her iki tarafça da tüm yönleriyle uygulanması, Lübnan'ın iç işlerine dışarıdan müdahale edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda ayrıca iki taraf arasındaki iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.