Harris, Gazze'deki Ateşkes ve Esir Takasını Görüştü - Son Dakika
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Harris, Gazze'deki Ateşkes ve Esir Takasını Görüştü

Kamala Harris, İsrail ve Ürdün liderleriyle Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele aldı.

17.01.2025 12:16
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde İsrail ile Hamas arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele aldı.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamaya göre Harris, Herzog ve 2. Abdullah ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Herzog ile görüşmesinde Harris, "ABD'nin, İsrail'in güvenliğine bağlılığını" yineledi.

İkili, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele aldı.

Harris, anlaşmanın, İsrail ve Filistin halkları için daha barışçıl gelecek oluşturmak üzerine inşa edilebilecek temel olabileceğine yönelik inancını dile getirdi.

2. Abdullah ile yapılan görüşmede ikili, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele alarak anlaşmanın zamanında ve tam anlamıyla uygulanmasını beklediklerini kaydetti.

Harris, anlaşmanın, Gazze halkına rahatlama getirmesini ve "savaşa kalıcı son verilmesi için temel oluşturmasını" umduğunu ifade etti.

Başkan Yardımcısı Harris, ayrıca Ürdün'ün Filistinlilere yardım sağlanmasında oynadığı rolü ve 2. Abdullah'ın bölgesel barış ve istikrarın ilerletilmesindeki liderliğini takdirle karşıladığını belirtti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde 33 İsrailli esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 788 Filistinli öldü, 110 bin 453 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Harris, Gazze'deki Ateşkes ve Esir Takasını Görüştü - Son Dakika

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