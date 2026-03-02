Hasan Âli Yücel, Vefatının 65'inci Yılında Osmangazi'de Anıldı

(BURSA) - Eski Milli Eğitim Bakanı, yazar ve şair Hasan Ali Yücel, vefatının 65'inci yılında Osmangazi Belediyesi ile Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği tarafından düzenlenen programla anıldı. Program kapsamında fotoğraf sergisi, mandolin orkestrası dinletisi ve "Hasan Ali Yücel ile Medeniyetler Çatışması" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Köy Enstitüleri'nin fikir mimarı, Cumhuriyet aydınlanmasının unutulmaz ismi Hasan Ali Yücel, vefatının 65'inc yılında Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı. Osmangazi Belediyesi'nin Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği ile düzenlediği programa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, YKKED Bursa Şubesi Başkanı Jülide Akköprü, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ziyareti ve Hasan Ali Yücel'in hayatından anekdotların yer aldığı fotoğraf sergisinin ardından YKKED Bursa Şubesi Hasan Ali Yücel Mandolin Orkestrası, Dilek Sevüktekin Görgülü şefliğinde dinleti sundu. Program kapsamında "Hasan Ali Yücel ile Medeniyetler Çatışması" başlığıyla düzenlenen söyleşide ise yazar Dr. Alper Akçam konuştu.

"Değerlerimizi yeni nesillere aktarmak hepimizin görevi"

Anma programında konuşan Başkan Aydın, Hasan Ali Yücel'in gençlerin gelişimine ve eğitimine katkılarına dikkati çekerek, bilimin ve aklın önemini vurguladı. Aydın, "Göreve gelir gelmez ilk olarak Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ni, ardından İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bayramdan sonra Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'ni açacağız. Bugüne kadar 7-8 kütüphaneyi hizmete kazandırdık" dedi.

Aydın, Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde dünya klasiklerini ihtiyaç doğrultusunda Türkçe'ye çevirterek gençlerin eğitimine ve gelişimine katkı sunduğunu hatırlatarak, "Aradan yaklaşık 100 yıl geçmiş olmasına rağmen, bugün yaşanan tartışmalar bize bir kez daha gösteriyor ki bizi kurtaracak olan bilim, akıl ve fendir. Bu değerlerimizi iyi bilip, anlayıp, yeni nesillere aktarmak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

"Her şeyi yapabilirsiniz ama aslolan insandır"

Deviren de köy enstitülerinin eğitime katkılarına değinerek, "Her şeyi yapabilirsiniz ama aslolan insandır. Biz insanı dönüştüremediğimiz sürece, maalesef yaptığımız her şey çöp olur. Biz çocuklarımıza ahlakı öğretemezsek her şey boş aslında, ahlaklı yetiştiremediğiniz insana bilim yükleyin neye yarar" diye konuştu.

"Hasan Ali Yücel eğitim anlayışının simge ismidir"

YKKED Bursa Şubesi Başkanı Jülide Akköprü, Hasan Ali Yücel'in köy enstitülerini hayata geçirdiğini ve dünya klasiklerini Türkçe'ye kazandırdığını belirterek, "Hasan Ali Yücel, yalnızca bir bakan değil; Cumhuriyetin, akla, bilime ve insan onuruna dayalı eğitim anlayışının simge ismidir" dedi.

"Hasan Ali Yücel'i anmak kadar güzel bir şey olamaz"

Program kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan yazar Dr. Alper Akçam, "Hasan Ali Yücel, 'Ben Batı ve Doğu diye bir fark bilmiyorum' diyen bir insandır, bir devrimci cumhuriyetçidir" dedi. Akçam, Hasan Ali Yücel'in eğitim politikaları ve köy enstitülerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Hasan Ali Yücel'in, İsmail Hakkı Tonguç'un diktiği fidanlar, attığı tohumlar meyvesini veriyor ve Türkiye bugün emperyalizme karşı direniyor. Hasan Ali Yücel'i anmak kadar güzel bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

Anma programına katkılarından dolayı YKKED Bursa Şubesi Hasan Ali Yücel Mandolin Orkestrası Şefi Dilek Sevüktekin Görgülü ve Dr. Akçam'a, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ile CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.