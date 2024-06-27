Hasan Alpargün Apartmanı davasında tutukluluk halinin devamına karar verildi

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 96 kişinin yaşamını yitirdiği Hasan Alpargün Apartmanı davasının üçüncü duruşmasında, apartmanın müteahhidi sanık Hasan Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi ve duruşma 27 Eylül 2024'e ertelendi. Duruşmada, sanık yaşı ve rahatsızlığı nedeniyle tahliyesini talep ederken, yakınlarını kaybeden ailelerin avukatları sanığın "bilinçle taksirle öldürme suçu"ndan değil "olası kastla" cezalandırılmasını istedi.

Adana'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişiye mezar olan "Hasan Alpargün Apartmanı" davasının üçüncü duruşması görüldü. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve avukatları, salonun küçüklüğü nedeniyle duruşmanın daha büyük bir salonda yapılmasını talep etti. Ancak mahkeme heyeti talebi kabul etmedi.

Tutuklu yargılanan, apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve avukatlar duruşmada hazır bulundu.

"Hasan Alpargün olası kastla yargılansın"

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında verdiği mütalaada, sanık Hasan Alpargün'ün TCK'nın 85/2 maddesi gereğince "bilinçli taksirle öldürme suçu"ndan cezalandırılmasını talep etti. Mağdur ailelerin avukatları ise Konya Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda sanığın asli kusurlu olarak tespit edildiğine dikkati çekerek, sanığın "bilinçle taksirle öldürme suçundan değil olası kastla" cezalandırmasını istedi.

"Belediye çalışanları" hakkında suç duyurusu talebi

Tek sorumlunun Hasan Alpargün olmadığını belirten avukatlar, "belediye yapı kontrol ve proje biriminin görevini yerine getirmediği, bina yapılırken projeye onay verdikleri, sonrasında denetimi sağlamadıkları" gerekçesiyle ilgili belediye çalışanları hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

"Yaşım ve rahatsızlıklarım sebebiyle tahliyemi talep ediyorum"

Sanık avukatları ise "Hasan Alpargün Apartmanı'nın zemininin sağlam olduğu, bu nedenle sanığın olası kastla yargılanmasının mümkün olmadığı" savunmasını yaparak, "olası kastla" cezalandırma talebinin reddedilmesini istedi.

Duruşmada tutuklu sanık Hasan Alpargün, "Bina, yaptığım dönemdeki yönetmeliğe uygundur. Zemin sağlamdır. Projem yetkililerce onaylanmıştır. 5 kişilik bir denetim sonucunda tarafıma iskan verilmiştir. Eğer bir hata olsaydı iskan almam zaten mümkün olmazdı. Yaşım ve rahatsızlıklarım sebebiyle tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

"Emsal bir karar olmasını istiyoruz"

Öte yandan, Hasan Alpargün Apartmanı'nda ağabeyi, yengesi ve ikiz yeğenlerini kaybeden avukat Beşir Ekinci ile babası ve kardeşini kaybeden Gizem Çetin, duruşmadan önce Adana Adliye Binası önünde basın açıklaması yaptı.

Avukat Ekinci, bugün 1998 yılındaki Adana- Ceyhan depreminin yıl dönümüne olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Gördük ki 1998'den beri insan canını hiçe sayan sistem aynı hiçe saymayı 2023 6 Şubat'ında da yaptı. 1,5 senedir biz her duruşma öncesi buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Bizim tek istediğimiz ve yegane nedenimiz adalet. Sorumluların en ağır cezayı almasını istiyoruz. Gelen bilirkişi raporunda, Hasan Alpargün'den kontrollerini yapmayan belediye sorumlularına kadar tamamı asli kusurludur. Süreç ne kadar uzun olursa olsun, ne kadar yıl geçerse geçsin, biz burada olacağız. Bundan sonra hiçbir canımız gitmesin diye en ağır cezayı almalarını sağlayacağız."

Gizem Çetin de "Bilirkişi raporunda tespit edildiği üzere depremin değil müteahhidin ve belediye yetkilileri yüzünden 96 canımızı yitirdiğimizi görmüş olduk. Bir binada 96 kişi ölmez. Belediyede izin veren yetkililerin bu hususta yargılanmasını talep ediyoruz. Sonuna kadar davamızın peşindeyiz, adalet istiyoruz. Çıkacak olan kararın adil bir karar olmasını istiyoruz. Hal böyleyken sanığın 'taksirle' değil 'olası kastla' yargılanmasını talep ediyoruz. Emsal bir karar olmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

Bu arada mağdur avukatları, sonraki duruşmada kararın çıkmasını beklediklerini ifade etti.