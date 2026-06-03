Hasan Can Kaya yarın evleniyor! Nikah detayları belli oldu - Son Dakika
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Hasan Can Kaya yarın evleniyor! Nikah detayları belli oldu

Hasan Can Kaya yarın evleniyor! Nikah detayları belli oldu
03.06.2026 09:53
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile uzun süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş, yarın New York'taki Türkevi'nde düzenlenecek sade bir törenle dünyaevine girecek. Daha önce düğün yapmak istemediklerini açıklayan çift, ilişkilerini gözlerden uzak şekilde evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın yarın nikah masasına oturacağı öğrenildi. Daha önce düğün yapmayı düşünmediklerini açıklayan ünlü komedyen, sade bir törenle hayatını birleştirecek.

Hasan Can Kaya yarın evleniyor! Nikah detayları belli oldu

YARIN NEW YORK'TA EVLENİYORLAR

Hürriyet'in haberine göre, kısa bir süre önce dil eğitimi için Amerika'ya giden Hasan Can Kaya burada dünyaevine girecek. Ünlü çiftin yarın New York'taki Türkevi'nde nikah defterine imza atacağı iddia edildi.

EVLİLİK TEKLİFİNİ AMERİKA'DA YAPMIŞTI

Bir süre önce dil eğitimi almak için Amerika'ya giden Hasan Can Kaya, katıldığı bir programda evlilik teklifini de burada yaptığını açıklamıştı. Ünlü isim, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiklerini ve ilişkilerini medyadan uzak sürdürdüklerini dile getirmişti.

Hasan Can Kaya yarın evleniyor! Nikah detayları belli oldu

"DÜĞÜN YAPMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Hasan Can Kaya, daha önce yaptığı açıklamada gösterişli bir düğün planlamadıklarını belirterek, "Düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Çiftin de bu karar doğrultusunda mütevazı bir nikah töreni düzenleyeceği öğrenildi.

Hasan Can Kaya yarın evleniyor! Nikah detayları belli oldu

SEVGİLİSİNİ GÖZLERDEN UZAK TUTUYOR

Duygu Karabaş hakkında da konuşan Hasan Can Kaya, sevgilisinin ünlü biri olmadığını vurgulayarak onu korumaya çalıştığını söylemişti. Ünlü komedyen, "Her şey yolunda ama kendisi ünlü biri değil. Dolayısıyla çok düzgün bir hayatı var. Onun huzurunu bozmak istemiyorum. Ama onu biraz koruyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

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Son Dakika Güncel Hasan Can Kaya yarın evleniyor! Nikah detayları belli oldu - Son Dakika

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