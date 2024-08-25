Hasan Nasrallah: İsrail'in casus üssüne saldıracağız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hasan Nasrallah: İsrail'in casus üssüne saldıracağız

Hasan Nasrallah: İsrail\'in casus üssüne saldıracağız

Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik saldırılarında 'tüm kırmızı çizgileri aştığını' belirtirken, 'Tel Aviv yakınlarındaki Glilot askeri casus üssünü hedef almaya karar verdiklerini' dile getirdi.

25.08.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik saldırılarında "tüm kırmızı çizgileri aştığını" belirtirken, "Tel Aviv yakınlarındaki Glilot askeri casus üssünü hedef almaya karar verdiklerini" dile getirdi.

Nasrallah, bu sabah gerçekleştirilen İsrail-Hizbullah misilleme saldırılarından sonra Lübnan medyasına bir konuşma yaptı. Nasrallah, İsrail'in Beyrut'un güneyine yönelik saldırıda "tüm kırmızı çizgileri" aştığını söyledi.

"Askeri casus üslerini hedef alacağız"

Nasrallah, Hizbullah'ın, İsrail rejimine karşı misilleme operasyonlarında sivilleri hedef almadığını da sözlerine eklerken Tel Aviv yakınlarındaki Glilot askeri casus üssünü hedef almaya karar verdiklerini bildirdi.

Nasrallah, konuşmasının başında Erbain'in yıldönümünü andı. "Bugün Safer ayının 20'sinde fedakarlığın, diğerkamlığın, haksızlığı reddetmenin ve teslimiyetin sembolü ve kıyamete kadar devrimin unvanı olan İmam Hüseyin'in (a.s) yıldönümüdür" derken bugün erken saatlerde, İsrail askeri üslerine yönelik askeri operasyonu "Erbain Operasyonu" olarak adlandırdı.

"Fuad Şükür'ün intikamı alınacak"

Nasrallah, Fuad Şükür'ün suikast sonucu öldürülmesinin intikamının İsrail'den geç alınmasının nedenine değindi.  Nasrallah, Hizbullah'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarının sona ermesi için Gazze'deki ateşkes görüşmelerine fırsat tanımaya çalıştığını söyledi.

Hizbullah lideri Nasrallah, ayrıca İsrail'in Hizbullah operasyonundaki kayıplarını örtbas ettiğini vurgularken Hizbullah'ın ana hedefinin casus üsleri ve vurulan hava savunma üsleri olduğunu kaydetti.

"İHA'lar belirlenen hedeflere ulaştı"

Nasrallah, İsrail'in insansız hava araçlarını düşürdüğünü iddia etmesine rağmen çok sayıda insansız hava aracının sınırı geçerek Filistin hava sahasına girdiğini ve belirlenen hedeflere ulaştığını söyledi.

Kaynak: ANKA

Hasan Nasrallah, Tel Aviv, Lübnan, İsrail, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasan Nasrallah: İsrail'in casus üssüne saldıracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
18:35 Hizbullah lideri Nasrallah’tan ’’İsrail’e operasyon’’ açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik Hizbullah lideri Nasrallah'tan ''İsrail'e operasyon'' açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik
10:56 Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti
10:35 Estetik doktoru paylaştı Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu
10:22 Elektronik sigara, Selen Görgüzel’in kızını hayattan koparıyordu Elektronik sigara, Selen Görgüzel'in kızını hayattan koparıyordu
10:18 Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar
10:01 Elon Musk bile destek verdi Yusuf Dikeç’in annesinin başörtüsünü hazmedemediler Elon Musk bile destek verdi! Yusuf Dikeç'in annesinin başörtüsünü hazmedemediler
09:25 Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor Videoyu izleyenler “Ne ara büyüdün“ demeden edemedi Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi
07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
05:16 Konya’da vahşi cinayet Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü Konya'da vahşi cinayet! Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 23:15:26. #1.12#
SON DAKİKA: Hasan Nasrallah: İsrail'in casus üssüne saldıracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement