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Hasan Nasrallah: Lübnan'ın İsrail'i durdurma fırsatı var - Son Dakika
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Hasan Nasrallah: Lübnan'ın İsrail'i durdurma fırsatı var

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'ın topraklarını kurtarmak ve İsrail'in sınır ve hava sahası ihlallerini önlemek için bir fırsat olduğunu belirtti. Nasrallah, Lübnanlılara hitaben yaptığı konuşmada, Gazze savaşının ardından Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki toprakların kurtarılması için bir fırsat olduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail'e yönelik yürütülen operasyonların Gazze'ye saldırıların durdurulması ve baskının hafifletilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Nasrallah, Hizbullah'ın sınırdaki askeri hedefleri vurduğunu ve İsrail ordusunun kayıplarının açıklanan rakamların üç katı olduğunu belirtti. Ayrıca, Irak'ta ABD güçlerinin varlığından kurtulmak için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Hasan Nasrallah: Lübnan\'ın İsrail\'i durdurma fırsatı var
05.01.2024 - 19:56,
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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, tüm topraklarını kurtarmak ve İsrail'in sınır ve hava sahası ihlallerini önlemek için Lübnan'ın önünde bir fırsat doğduğunu belirtti.

Hizbullah lideri Nasrallah, Lübnanlılara video konferans aracılığıyla hitap etti.

Nasrallah, "Lübnan'ın güneyinde yaşanan savaş caydırıcılık dengesini istikrara kavuşturdu. Lübnan topraklarının her karışını özgürleştirmek, düşmanın sınırlarımızı ve hava sahamızı ihlal etmesini önlemek için gerçek bir fırsatla karşı karşıyayız." dedi.

İsrail işgali altındaki Lübnan topraklarının kurtarılması için fırsatın ancak, Gazze savaşından sonra mümkün olabileceğine dikkati çeken Nasrallah, "Savaş Filistin için başladı ancak, bu aynı zamanda Lübnan içindir. Şayet düşman, Gazze halkını göç ettirecek olursa -Allah korusun bundan- o zaman sıra Lübnan'ın güneyine gelecektir. Gazze'den sonra, sıra Lübnan'ın güneyine gelecektir." diye konuştu.

İsrail'e yönelik yürüttükleri operasyonların iki sebebinin olduğunu belirten Nasrallah, bunlardan birinin Gazze'ye olan saldırıların durdurulması, ikinci sebebin ise, Gazze'ye olan baskının hafifletilmesi olduğunu vurguladı.

Hizbullah'ın sınırdaki tüm askeri hedefleri ve yerleşim birimlerini vurduğunu kaydeden Nasrallah, "İslami direniş 3 ay içinde 670'den fazla operasyon gerçekleştirdi ve 48 sınır bölgesi birden fazla kez hedef alındı. Neredeyse tüm askeri noktalar vuruldu. Saldırılar neticesinde çok sayıda tank ve askeri araç imha edildi." diye konuştu.

İsrailli uzmanların, İsrail ordusunun kayıplarının açıklanan rakamların üç katı olduğunu belirttiğine işaret eden Nasrallah, "Düşman ne ölüleri, ne de yaralıları kabul ediyor. Bu onun kayıplarıyla ilgili genel gizlilik politikasının bir parçası." ifadesini kullandı.

Hamas yetkilisi Salih el-Aruri'ye yönelik Beyrut'taki saldırıya ilişkin Nasrallah, "Aruri ve arkadaşlarının öldürülmesi kesinlikle karşılıksız ve cezasız kalmayacaktır; karar sahanın elindedir." şeklinde konuştu.

ABD'nin koalisyon güçlerinden kurtulması için Irak'ın da önünde bir fırsat doğduğunu vurgulayan Nasrallah, şunları kaydetti:

"Bugün, Irak'taki ABD güçlerinin varlığından kurtulmak ve 'ABD'nin DEAŞ'la mücadele' konusundaki yalanlarından kurtulmak için bir fırsat var."

ABD yönetiminin bölgedeki savaş çemberinin genişlemesinden kaygı duyduğunu, çünkü bunda hiçbir çıkarının bulunmadığını söyleyen Nasrallah, "ABD, Ukrayna cephesiyle meşgul olduğu ve Rusya'ya karşı stratejik bir yenilgiye hazırlandığı için savaşı genişletmek istemiyor." dedi.

Kaynak: AA
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