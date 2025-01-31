Hasan Öztürkmen'den Ddk Teklifine Tepki: "Saray Rejiminin Hukuksuzluklarını Gazi Meclis Eliyle 'Yasal' Hale Getirme Planlarına İzin Vermeyeceğiz"

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(ANKARA)- CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) görev ve yetkilerini düzenleyen kanun teklifiyle DDK denetçilerine kamu görevlileri, memurlar ile sendika ve dernek yöneticilerini görevden uzaklaştırma yetkisi verildiğini, düzenlemenin belediye başkanlarını da içine alabileceğini belirterek "Saray rejiminin hukuksuzluklarını, yasa ve anayasa tanımaz adımlarını, gazi Meclis eliyle 'yasal' hale getirme planlarına izin vermeyeceğiz. Gestaponuzu 'yasal' kılıfa sokma çabalarınızı ifşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, DDK'nın görev ve yetkilerinin düzenlendiği kanun teklifiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Öztürkmen'in açıklaması şöyle:

"İktidar, görüşülmekte olan kanun teklifinin 3. maddesiyle Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) süper yetkiler getiriyor. Teklife göre Cumhurbaşkanlığı'na bağlı DDK, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Teklif ile DDK'ye 'görevden uzaklaştırmayı önerme' yetkisi de veriliyor. DDK denetçilerinin görevden uzaklaştırmaya ilişkin yetkileri şöyle sıralanıyor; denetlemeler sırasında denetimi güçleştiren veya engelleyen davranışlarda bulunan, görevde kalması halinde kamu zararını artıracağı anlaşılan, suç delillerini karartacağı anlaşılan, kamu hizmetinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen, her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasını yetkili makamlara önerebilir, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında bu tedbiri uygulayabilir.

"DDK denetçilerine ikili bir yetki verilmektedir"

Görüldüğü üzere DDK denetçilerine ikili bir yetki verilmektedir. Birinci yetki, ilgili kişilerin görevlerinden uzaklaştırılmasını yetkili makamlara önermektir. Bu yetki, DDK'nın yetki dahilindeki bütün kurum ve kuruluşları kapsamaktadır. Buna vakıflar, dernekler ve sendikalar da dahildir. İkinci yetki türü ise memurlar ve diğer kamu görevlilerine ilişkindir. Bunda ise ilgili kurul üyesi veya denetçi doğrudan görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilecektir. Öncelikle düzenleme, örgütlenme özgürlüğünün araçları olan dernek ve sendikalara açıktan müdahale etmesi açısından Anayasa'nın 33, 104 ve 108. maddelerine açıkça aykırıdır. Doğrudan örgütlenme özgürlüğünü, hak arama hürriyetini zedeleyen bu düzenleme aynı zamanda 87 sayılı ILO sözleşmesine de açık aykırıdır.

Diğer yandan, memurlar ve kamu görevlileri açsından bu düzenleme Anayasa 129'a açık aykırılık taşımaktadır. Aynı şekilde, hakimler ve savcılar da bu alana dahil olduğundan hakim ve savcı güvenliğini de tehdit edecek bir düzenlemedir. 657 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanun ile çelişmektedir. Bugün yaşamakta olduğumuz 'operasyonlar dönemi'ni yani yürümekte olan CHP'li belediyeleri çökertme planını göz önünde bulundurduğumuzda teklifteki 'diğer kamu görevlileri' ifadesi dikkatimizden kaçmıyor. 'Diğer kamu görevlileri' kavramı oldukça geniş yorumlanabilir ve seçilmiş kişiler doğrudan denetçiler tarafından görevden alınabilir hale gelir. AKP Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, teklifle ilgili komisyondaki sunumunda, 'görevden uzaklaştırma' tabiri yerine 'görevden alma' ifadesini kullanması dikkatimizden kaçmamıştı.

"Kamuoyu önünde linç edin, sonra 'pardon' deyip geçin"

Ismarlama bilirkişilerle İstanbul'da yürütülen operasyonlar ortadayken ve 'delil imal etme' konusundaki maharetleriniz belliyken, 12 yıl önceki Gezi eylemlerinden suç icat etme kabiliyetiniz ortadayken, DDK'yı operasyonlarınızın parçası haline getirmekten tereddüt etmeyeceğiniz gün gibi ortada. Peki, görevden uzaklaştırılan kişilerin suçsuz bulunması halinde ne olacak? Onu da 'pardon' diyerek çözeceklermiş! Derhal görevlerine başlatacaklarmış. Siz, denetçilere süper yetkiler verin, hedef olacak kişileri gösterin, ardından gelsin görevden uzaklaştırmalar. Kişileri kameralar önünde aşağılayın, karalayın. Kamuoyu önünde linç edin, sonra 'pardon' deyip geçin. Tam AKP hukukuna özgü bir çözüm.

Aslında durum, AKP iktidarındaki yargı mekanizmasını da özetliyor. Önce hedefi belirle, görevden al ya da tutukla, sonra nasıl olsa suçu bulursun. Olmadı suç icat edersin. Yaşadıklarımız, Adnan Menderes'in muhalefeti sindirmek için 1960'ta kurduğu, özel görevli, aşırı yetkili Tahkikat Komisyonu dönemlerini hatırlatmaktadır.

"Gestaponuzu 'yasal' kılıfa sokma çabalarınızı ifşa etmeye devam edeceğiz"

CHP adına konuşan Turhan Feyzioğlu o dönem Meclis'te şöyle seslenmişti; 'TBMM, kendinin dahi sahip olmadığı selahiyetleri bir heyete devir ve tevdi etme imkanına malik değildir.' AKP iktidarı, kamu gücünü ve yargıyı sopa olarak kullanarak, bugün örtülü ve açık, küçük ya da büyük Tahkikat Komisyonları işletmektedir. 1960'dan farkı, bugünkü Tahkikat Komisyonları gözle görülemez, elle tutulamaz niteliktedir. İçişleri'nde ve adliyelerde, Emniyette ve bakanlıklarda gölge Tahkikat Komisyonları infazlar yapmakta, yeni hedefler için planlamalar yapmaktadır. Saray rejiminin hukuksuzluklarını, yasa ve anayasa tanımaz adımlarını, Gazi Meclis eliyle 'yasal' hale getirme planlarına izin vermeyeceğiz. Gestaponuzu 'yasal' kılıfa sokma çabalarınızı ifşa etmeye devam edeceğiz."