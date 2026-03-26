Hasankeyf\'te 147 Tarihi Eser Ziyaretçilere Sunuldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan 147 tarihi eser ilk kez ziyaretçilere açıldı.

Hasankeyf Müzesi'nde daha önce depolarda muhafaza edilen farklı dönemlere ait eserlerin teşhir edilmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Hasankeyf Müze Müdürlüğü ve GAP Kalkınma Ajansı işbirliğiyle "Hasankeyf Müzesi'nin Turizme Kazandırılması ve Taş Eserler Yarı Açık Sergi Alanı Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 147 eserin teşhirinin sağlanması amacıyla yaklaşık 8 ay konservasyon (sanat eserleri, tarihi yapılar veya kültürel mirasın özgün yapısını bozmadan, kimyasal ve fiziksel bozulmalarını önleyerek veya yavaşlatarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan koruma işlemi) ve restorasyon çalışması yürütüldü.

Çalışmanın ardından aralarında milattan önce 10 bin yıllarına dayanan gündelik yaşam malzemelerinin de bulunduğu farklı dönemlere ait eserler, yaklaşık 500 metrekarelik yarı açık sergi alanında ziyaretçilere açıldı.

"10 bin yıl öncesine ait olan eserlerimiz depolarımızda duruyordu"

Hasankeyf Müze Müdürü Şeyhmus Genç, AA muhabirine, müzenin 7 bin metrekarelik kapalı alanının bulunduğunu, ayrıca yaklaşık 300 dönümlük bir alanda da Ilısu Barajı dolayısıyla taşınan eserlerin yer aldığı Arkeopark'ın yer aldığını söyledi.

Ilısu Barajı'nın yapımıyla birlikte gerçekleştirilen tüm kurtarma kazılarından elde edilen arkeolojik eserlerin Hasankeyf Müzesi'nde koruma altına alındığını belirten Genç, müzenin büyüklük ve kültür sanat açısından bölgenin en önde gelen müzelerinden biri olarak ön plana çıktığını kaydetti.

Daha fazla eseri ziyaretçilere sunmak amacıyla bir proje yürüttüklerini ifade eden Genç, şunları söyledi:

"Tüm kazılarımızdan çıkarılan eserlerimizi müzeye getirdik ancak tüm eserlerimizi bir anda teşhirde vatandaşlarımızın önüne seremiyoruz. Hasankeyf'te bulunan ve milattan önce 10 bin yıl öncesine ait olan eserlerimiz depolarımızda duruyordu. Bunları teşhir etmek için bir proje hayata geçirdik. Eserlerimizi bahçemizde açık alanda teşhir edip halkımızın, kültür sanat sevenlerin ziyaretine açmak istedik. Yaklaşık 8 ay süren ciddi bir konservasyon ve restorasyon çalışmalarının ardından iki sergi alanında eserlerimizi ziyarete sunduk."

Genç, projeyle müze bahçesinde yaklaşık 500 metrekare alanda oluşturulan 2 sergi yerinde 147 tarihi eseri sergilemeye başladıklarını belirtti.

Sergilenen eserler arasında farklı dönemlere ait mezar taşları ile yaşam malzemelerinin bulunduğunu ifade eden Genç, şöyle konuştu:

"Teşhir eserler içerisinde milattan önce 10 bin yıllarına ait Hasankeyf Höyük'te bulunan malzemeler yer alıyor. Bununla birlikte Türk-İslam sanatı açısından önemli eserlerimiz de var, mezar taşları ve mimari ögeler gibi. Sergilenen eserler arasında farklı dönemlere ait mezar taşları, lahit mezarlar, un yapmada kullanılan öğütme ve ezgi taşları, tarihi Hasankeyf Köprüsü'nün ayağındaki yüksek kabartmalı insan figürleri, motifli kapı lentosu, su kurnası ve bazı mimari yapılara ait parçalar yer alıyor. Özellikle Hasankeyf'e özgü mezar taşlarımız bulunuyor."

Ziyaretçi sayısında artış bekleniyor

Baharın gelişiyle ziyaretçi yoğunluğunun da arttığını bildiren Genç, müzeyi ziyaret edenlerin ilk kez 147 eseri görme imkanı bulacağını, bunun sevindirici olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl Hasankeyf Müzesi'ni 60 bin kişinin ziyaret ettiğini anımsatan Genç, yeni sergi alanlarının oluşturulmasıyla bu yıl bu sayının katlanarak artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Müzeyi gezen ziyaretçilerden Ali Gaspak da Bingöl'den geldiğini, arkadaşlarıyla birlikte tarihi Hasankeyf ilçesini gezdiklerini söyledi.

Müzede farklı dönemlere ait eserlerin yer aldığını ve keyifli bir gezi gerçekleştirdiklerini kaydeden Gaspak, "Baraj gölü ve müze çok güzel. Dışarıda tarihi eserler var. Farklı dönemlere ait mezar taşları var. Peyzajı da çok güzel. Herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.

Eşiyle Diyarbakır'dan gelen Merve Çalımbak ise gezi rotalarına Hasankeyf'i de eklediklerini, bu vesileyle ilk kez açık alanda sergilenen eserleri görme şansı yakaladıklarını belirtti.

Murat Çalımbak da Hasankeyf'in zengin kültüründen etkilendiklerini dile getirerek, "Burası gerçekten çok güzel bir yer. Farklı devletlere tanık olmuş bir şehir." ifadelerini kullandı.