Hasankeyf'te Atatürk'ün Samsun'a çıkışı canlandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hasankeyf'te Atatürk'ün Samsun'a çıkışı canlandırıldı

Hasankeyf\'te Atatürk\'ün Samsun\'a çıkışı canlandırıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı temsili olarak canlandırıldı. Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, Atatürk'ü sembolik olarak canlandıran öğrenci Umut Muhammed Polat, Bandırma Vapuru'ndan inerek ilçe protokolü tarafından karşılandı. Etkinliğe ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

18.05.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı temsili olarak canlandırıldı.

Hasankeyf Kaymakamlığı koordinesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a çıkışını sembolik olarak canlandırmak amacıyla Hasankeyf Limanı'nda etkinlik düzenlendi.

Atatürk İlkokulu'nda okuyan 3. sınıf öğrencisi Umut Muhammed Polat'ın (9), Atatürk'ü sembolik olarak canlandırdığı etkinlikte, Bandırma Vapuru Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde tur attıktan sonra Hasankeyf Limanı'na demirledi.

Bandırma Vapuru'ndan inen Polat'ı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Mustafa Güven ve İlçe Emniyet Amiri Musa Furkan Özdemir tekmil verip karşıladı. Polat, karşılamanın ardından ilçe protokolü ile birlikte limanda onu bekleyenlerin sevgi gösterileri eşliğinde yürüdü.

Etkinliğe, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, AA muhabirine, etkinliğin Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının önemini hatırlatmak ve genç nesillere Milli Mücadele ruhunu aktarmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Bu tür etkinliklerin, milli bilincin artırılması ve tarihsel farkındalığın genç nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığı belirten İmrak, Milli Mücadele ruhunun yaşatılması ve zihinlerde diri tutulması gerektiğini aktardı.

İmrak, yapılan etkinlik ile tarihin derinliklerine gittiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki, gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, Hasankeyf'imizde, çocuklarımızda ve gençlerimizde çok güzel bir etki yarattı. Bizler bugün bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi çok güzel bir şekilde yaşayabiliyorsak, Paşa'nın Samsun'a indikten sonra gerçekleşen Ulusal Kurtuluş Hareketimizin büyük bir önemi var. Biz bunu çocuklarımıza her daim yaşatıyoruz. Bu tip aktivitelerle kalplerinde ve akıllarında yaşatılmasını istiyoruz. Paşa'nın dediği gibi gençler her zaman çalışsınlar, kendilerine güvensinler ve inansınlar. Türk halkı tarihin hiçbir safhasında zincirlenecek bir halk değildir ve olmamıştır."

Atatürk'ü canlandıran öğrenci Umut Muhammed Polat, çok mutlu olduğunu belirterek, "Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a gelişini anımsatmaya çalıştık. Büyüyünce asker olup Atatürk gibi vatanımı koruyacağım." dedi.

Umut Muhammed Polat'ın annesi Defne Polat da oğlu böyle bir rolü canlandırdığı için mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Milli Mücadele'nin duygularının yaşatılmasının önemli olduğunu kaydeden Polat, Hasankeyf'te böyle bir etkinliğin yapılmasının güzel ve heyecan verici olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Hasankeyf, 19 Mayıs, Gençlik, Batman, Samsun, Spor, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasankeyf'te Atatürk'ün Samsun'a çıkışı canlandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
15:14 SADAT, Nijer’e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı SADAT, Nijer'e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı
15:10 Yok böyle bir para Galatasaray’da Fenerbahçe derbisine tarihi prim Yok böyle bir para! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine tarihi prim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:05:39. #1.13#
SON DAKİKA: Hasankeyf'te Atatürk'ün Samsun'a çıkışı canlandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement