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Hasankeyfli Baba-Oğul, Hediyelik Ürünlerle Hem Tarihi Yapıları Tanıtıyor Hem de Gelir Elde Ediyor - Son Dakika
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Hasankeyfli Baba-Oğul, Hediyelik Ürünlerle Hem Tarihi Yapıları Tanıtıyor Hem de Gelir Elde Ediyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yaşayan Metin Dursun ve oğlu Özgür Can, atölyelerinde ürettikleri hediyelik ürünlerle tarihi yapıların tanıtımını yapıyor ve gelir elde ediyor. Metin Dursun, heykel sanatına olan merakıyla İzmir'de çalışmalar yaparak uzmanlaştıktan sonra memleketi Hasankeyf'e dönerek atölye açtı. Baba-oğul, İlçedeki tarihi yapıları simgeleyen magnet, tabak, levha ve heykel gibi hediyelik ürünler üretiyor ve bu ürünleri farklı bölgelere gönderiyor. Metin Dursun, yaptıkları ürünlerle Hasankeyf'i tanıttıkları için gurur duyduğunu belirtirken, Özgür Can Dursun da babasıyla birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hasankeyfli Baba-Oğul, Hediyelik Ürünlerle Hem Tarihi Yapıları Tanıtıyor Hem de Gelir Elde Ediyor
21.01.2024 - 11:33,
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yaşayan Metin Dursun, oğlu Özgür Can ile atölyede ürettikleri hediyelik ürünlerle hem tarihi yapıların tanıtımını yapıyor hem de gelir elde ediyor.

Hasankeyfli 50 yaşındaki Metin Dursun, 1996 yılında çalışmaya gittiği İzmir'de heykel sanatına merak sardı.

İzmir'de dökme kalıp tekniğiyle çimento, alçı ve polyesterden kabartma tekniği ile heykel yapmayı öğrenen Dursun, bu alanda Adana, Konya ve Kırıkkale'de de çalışmalar yaparak uzmanlaştı.

Daha sonra memleketi Hasankeyf'e dönerek atölye açan Dursun, 10 yıldır kendisiyle çalışan oğlu Özgür Can ile magnet, tabak, levha ve heykel gibi hediyelik ürünler üretmeye devam ediyor.

İlçedeki İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Er-Rızk Camisi ve Sultan Süleyman Camisi gibi tarihi yapıları simgeleyen ürünler hazırlayan baba oğul mesleklerini tutkuyla sürdürüyor.

"İlçemizi tanıttığımız için gururluyum"

Metin Dursun, AA muhabirine, yaptıkları ürünlerle Hasankeyf'i tanıttıklarını söyledi.

Özel siparişler aldıklarını ifade eden Dursun, bu ürünleri farklı bölgelere gönderdiklerini aktardı.

Dursun, büyük zorluklarla açtığı atölyesini oğluna bırakacağı için mutlu olduğunu anlatarak, "Başlarda 4 modelle çalıştık, şu an yüzlerce modelimiz var. Polyester, beyaz çimento ve ağırlıklı olarak alçıdan ürünler yapıyoruz. Çünkü alçı daha ekonomik. Bu benim mesleğim. Yıllardır üretim yapıyorum. Dışarıdan gelen misafirlerimize ilçemizi tanıttığımız için gururluyum. Kendimi mutlu hissediyorum, işimi severek yapıyorum." dedi.

Bu mesleği yaşatmak istediklerini dile getiren Dursun, oğluyla omuz omuza çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Özgür Can Dursun ise çocukluğundan beri babasının yanında çalıştığını anlattı.

Baba mesleğini sürdürmeye çalıştıklarını dile getiren Dursun, "Üretim yaptığımız ilçeye katkıda bulunuyoruz. Babam da yanımda olduğu için daha hevesle ve şevkle bu işe tutunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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