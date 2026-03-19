Hasret Öğretmen ve Tarçın Kuklası Çocukları Eğlendiriyor

BATMAN'da Okul Öncesi Öğretmeni Hasret Ekmen, dudaklarını oynatmadan seslendirdiği kuklası 'Tarçın' ile okullarda ve etkinliklerde sahne alarak çocuklara yönelik gösteriler yapıyor.

Batman'da 2 çocuk annesi Hasret Ekmen, dudaklarını oynatmadan kuklaları konuşturabildiğini fark edince eşi Adem Ekmen'in de desteğiyle vantrologluk yapmaya karar verdi. Araştırmalarının ardından turuncu saçlı bir kukla alarak 'Tarçın' adını verdi. Ekmen, Tarçın ile okullarda ve çeşitli etkinliklerde gösteriler yapmaya başladı. Kısa sürede çocukların ilgisini çeken Tarçın, özellikle ilkokul ve okul öncesi öğrencilerin ilgi odağı oldu.

ÖĞRENCİSİ FARK ETTİ, ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Vantrologluğun diyaframdan konuşma tekniğine dayandığını belirten Hasret Ekmen, "Milli eğitime bağlı bir kurumda 6 yılı aşkındır 3,4,5 ve 6 yaşlarındaki öğrencilere drama dersi veriyorum. Drama etkinlikleri üzerinde eğitime devam ediyorum. Zaten kuklalarla haşır neşirdim. Bir gün sınıfta yine bir kuklayı oynatırken bir öğrencim, 'Öğretmenim kuklayı sen konuşturuyorsun' dedikten sonra okul idarecilerimin teşviki ve eşimin de desteğiyle vantrologluğu araştırmaya başladım. Kuklaları satan bir sayfa vardı. O sayfaları araştırırken Tarçın gözüme ilişti. Çok hoşuma gitti. Çocukların ilgisini çekebileceğini düşündüm ve onu seçtim. Biliyorsunuz ki Tarçın hem sütlaca hem salebe çok yakışan bir baharat olduğu için çocukların da ismi hoşuna gideceğini düşünerek 'Tarçın' ismini koydum. Zaten Vantrologluğun anlamı, dudaklarını oynatmadan diyaframdan konuşmak. Karın sesi demek bu. Ses tonunuzu iyi ayarlamanız lazım. Dudaklarınızı asla oynatmayacaksınız" dedi.

'81 İLDE TARÇIN'I ÇOCUKLARLA BULUŞTURMAK İSTİYORUM'

Ekmen, "Bölgemizde daha hiç denk gelmedim açıkçası ama belki de başkaları da vardır. Nadir görülen bir meslek olduğu için az sayıda kişinin yaptığını düşünüyorum. Genellikle 'Tarçın' ile beraber okul gezileri yapıyoruz. Gittiğimiz okullarda çocukların ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Tarçın'ın aslında neden ve nasıl konuştuğunu halen farkında değiller. Gerçekten bir kukla değil de bir kişi, şahıs olarak düşünüyorlar ve onunla irtibata geçiyorlar. Ona sorular soruyorlar, sarılmak ve öpmek istiyorlar. Tarçın da onlara bir tepki verince şaşırıyorlar. Bana soran da oluyor 'Öğretmenim bu ses nereden geliyor? Tarçın mı konuşuyor? Arkada biri mi var? ya da arkada bir kaset veya CD mi takılı? Pili mi var? Yapay zeka mı' diyen çok kişi var. Bu beni açıkçası çok mutlu ediyor. Amacım sadece kendi memleketimde değil, bütün memleketlere, Türkiye'nin 81 ilinde Tarçın'ı çocuklarla buluşturmak istiyorum. Tarçın çocuklarla mutlu, çocuklar da Tarçın'la mutlu çünkü. Tarçın'la okula ilk gittiğimiz zaman bu kadar yoğun bir ilgi olacağını düşünmüyordum. Şu an o kadar çok fazla yoğun ilgi var ki beni dışarda görenler bile 'Tarçın'ın annesi' diyor. Bana ismen hitap etmiyorlar, 'Tarçın'ın annesi misiniz' diye soruyorlar. Bu da beni gerçekten aşırı şekilde mutlu ediyor" diye konuştu.

'TARÇIN'IN KOMİKLİĞİNİ SEVDİM'

Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nilay Ece Yıldız (10), "Tarçın ve Hasret Öğretmen ile çok güzel şeyler yaptık. Kukla Tarçın okulumuza geldi. Ben ve arkadaşlarım çok güzel vakit geçirdik. Çok güzeldi. Ben Tarçın'ın önceden telefonda videolarını görmüştüm. İzlemek de istiyordum. Çok mutlu oldum burada görünce. Tarçın'ın komikliğini sevdim" dedi.

'ÇOK SEVDİM'

4'üncü sınıf öğrencisi Aras Aslan (10) da "Hasret Öğretmen ile Tarçın gelmişti. Bence çok eğlenceli ve komiklerdi. Hoşuma gitti. Hiç görmemiştim. Bence bayağı güzeldi. İyiydi ve çok komikti. Tarçın'ın konuşması çok güzeldi. Hem komikti hem de güzel konuşuyordu. Çoğunlukla şakacı olarak konuşuyordu" diye konuştu. Anasınıfı öğrencisi Dilda Yaman (5) ise "Kukla gösterisini izlemeye geldik. Kukla gösterisi çok güzeldi. Ben çok sevdim. Tarçın ile çok eğlendim ben. Oyunlar oynadık, zıpladık. Çok komik şeyler söyledi. Tarçın'ı çok seviyorum. Başka zamanlarda yine izleyeceğim" dedi.

