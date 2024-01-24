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Hastalık X: Panik yapmaya gerek yok - Son Dakika
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Hastalık X: Panik yapmaya gerek yok

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Hastalık X' ile ilgili olarak yapılan senaryo çalışmasının bir hastalık, virüs veya salgın olmadığını belirtti. Özlü, bu senaryonun amacının olası bir salgına hazırlıklı olmak ve zararını en aza indirmek olduğunu vurguladı. Panik yapmaya gerek olmadığını söyleyen Özlü, Covid-19 deneyimiyle elde edilen bilgilerin önemli olduğunu ve alınan önlemlerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

24.01.2024 - 17:20,
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SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamalarının ardından gündeme gelen 'Hastalık X' ile ilgili Aslında böyle bir virüs, hastalık ve salgın yok. Bu tamamen bir senaryo çalışması. DSÖ, yeni salgın olasılığını dikkate alarak bir senaryoyu paylaştı. Panik yapacak hiçbir şey yok dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü de, gündeme gelen 'Hastalık X' ile ilgili konuştu, paniğe gerek olmadığını açıkladı. Prof. Dr. Özlü, 'X hastalığı, X salgını, X virüsü' diye kamuoyunda epeydir dile getirilen bir husus var. Aslında böyle bir virüs yok. Böyle bir hastalık da yok. Böyle bir salgın da yok. Bu tamamen bir senaryo çalışması. Bildiğiniz gibi Covid-19'a dünya hazırlıksız yakalandı ve ondan dolayı çok büyük bir hasar oluştu. Hayatımız adeta bloke oldu. Sokağa çıkamadık, işlerimize gidemedik, okula gidemedik, evde mahsur kaldık ve bu salgınla başa çıkma konusunda zorlandık. Tıbbi malzeme cihaz temininde sorunlar olduğu. Aşı üretiminde beklememiz gerekti. İlaçlar temininde de zorluklar yaşadık diye konuştu.

'YAKIN ZAMANDA BÖYLE BİR SALGINLA KARŞILAŞMA RİSKİMİZ VAR'

X hastalığı senaryosu amacının olası salgında neler yapılabileceğinin planlanması olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, Şimdi bu X virüsü veya X salgınından, bu senaryo çalışmasından amaç, böyle önümüzdeki dönemde tekrar bir hastalıkla karşılaştığımızda tekrar olası bir salgın yaşadığımızda buna hazırlıklı olmak ve bu olası salgının hasarını, zararını olabildiğince azaltmak ve böyle bir durumda provaktif olarak şimdiden neler yapabileceğimizi planlayıp kolayca ilaçlara, aşıya, tedaviye ve sağlık altyapısına ulaşabilmek amaçlanıyor. Dolayısıyla şu anda panik yapacak hiçbir şey yok. Çünkü böyle bir hastalık yok ama böyle bir durumla karşılaşmamız olası gerçekten yakın zamanda böyle bir salgınla karşılaşma riskimiz var. Bu salgın şimdiki yaşadığımız boyut Covid-19'a, çok daha kötü sonuçlara yol açabilecek bir salgın da olabilir. O açıdan şimdiden bu senaryolar üzerinde çalışılması ve dünyanın ülkelerin buna hazırlanması önem arz ediyor. Tabii bu uluslararası ve ulusal hazırlıklar yanında birey olarak biz de Covid-19'dan bir deneyim sahibiyiz ifadelerini kullandı.

'PANİK YAPMAYA GEREK YOK'

Asıl amacın en kötüye hazırlanmak olduğunu ve panik edilecek bir durumumun olmadığını kaydeden Prof. Dr. Özlü, Bu tür virüslerin nasıl bulaştığını, hastalığı nasıl yayıldığını, bunlara karşı nasıl korunacağımızı öğrendik. Bu tecrübede bizim için çok değerli. O açıdan Covid döneminde elde ettiğimiz güzel alışkanlıkları korumakta fayda var. Özellikle semptom olan kişilerin evinde istirahat etmesi maske kullanması, el hijyenine dikkat edilmesi, kapalı mekanların havalandırılması, temasın azaltılması gibi önlemler hepimiz için her zaman her dönemde gerekli. Onun dışında dediğim gibi şu an itibariyle böyle bir hastalık yok panik yapmaya da gerek yok. Bu bir senaryo çalışması yani böyle bir virüs yok. Ama Dünya Sağlık Örgütü böyle bir olasılığı dikkate alarak bir senaryoyu paylaştı. Yaşadığımız travmanın çok daha büyüğüne karşı hazırlıklı olmak amacını taşıyor. Dediğimiz gibi bundan sonra karşılaşacağımız virüsün yani daha ağır bir travmaya neden olabilecek özellikler kazanmış yeni bir virüs olabileceği olasılığı üzerinden gidiliyor. En kötüye hazırlanmak buradaki asıl amaç o. Yoksa böyle bir virüs henüz yok dedi.

Hastalık X: Panik yapmaya gerek yok
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Hastalık X: Panik yapmaya gerek yok - Son Dakika


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