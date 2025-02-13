Hastane Doktoruna Soruşturma İzni Verildi - Son Dakika
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Hastane Doktoruna Soruşturma İzni Verildi

Ankara Mahkemesi, ölen bebeğin doktoru hakkında soruşturma izni verdi. Önceki karar kaldırıldı.

13.02.2025 11:23
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Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, Kocaeli'de özel bir hastanenin yenidoğan biriminde 72 gün kaldıktan sonra vefat eden bebeğin ölümüyle ilgili şikayet edilen doktor hakkında Sağlık Bakanlığının soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını kaldırdı, doktor hakkında soruşturma izni verdi. Aynı doktor hakkında daha önce de defalarca suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Birgül Oturak, hamileliğinin 28'inci haftasında Gebze ilçesinde bulunan Özel G.Y. Hastanesi'nde erken doğum yaptı. Ediz Yekta adı verilen bebeğe, erken doğum sebebiyle solunum sıkıntısı gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.

Özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde kalan 72 gün kalan bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı. Anne Oturak, bebeğinin "yanlış müdahale" sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığından, iddiaya konu çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor M.F.Ş. hakkında soruşturma izni istedi.

Yapılan incelemede, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, doktor M.F.Ş. hakkında alınan bilirkişi raporu doğrultusunda, "Adı geçen hekimin mesleğinin icrası kapsamında yaptığı muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalarda kusuru olmadığının anlaşıldığı" sonucuna vararak, doktor hakkında soruşturma izni vermedi.

"Şahitlerimizi dahi dinlemeden bu yönde karar verildi"

Sağlık Bakanlığının soruşturma izni vermemesi kararına itiraz eden anne Oturak, avukatı aracılığıyla Ankara Bölge İdari Mahkemesine başvurdu.

İtirazda, "Süreçte, müteveffa çocuğun anne sütü takviyesi almaya başladığı, günlük 8 defa 8 cc beslendiği, kilo almasının iyi, oksijen seviyesinin de iyi seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Görevli doktor, bunu şahitler huzurunda müvekkile belirtmiştir. Fakat soruşturma izniyle ilgili kararı veren kurum, önceden belirttiğimiz şahitlerimizi dahi dinlemeden bu yönde karar vermiştir. Anılan kararın yanlı bir karar olduğu ortaya çıkmaktadır" denildi.

Dosya, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

İtirazı görüşen Ankara Bölge İdari Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, olayın ancak savcılık tarafından yapılacak bir soruşturma kapsamında aydınlatılabileceği sonucuna vararak, itirazı kabul etti.

Daire, doktor M.F.Ş. hakkında, Sağlık Bakanlığının soruşturma izni vermemesine ilişkin kararını oy birliğiyle kaldırdı, doktor hakkında soruşturma izni verilmesine ve dosyanın Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesine karar verdi.

Aynı doktor hakkındaki şikayetler

ANKA Haber Ajansı'nın, "Yenidoğan çetesi' skandalı Anadolu'ya sıçrıyor, Niğde, Sakarya, Kocaeli, Antalya'da ihbar ve şikayetler var" başlıklı haberde, yine aynı doktor M.F.Ş. hakkında iddialarda bulunulmuştu.

Yine Kocaeli'de 2023 yılının mayıs ayında dördüz doğum yapan anne, üç bebeğini kaybetmesi ve bir bebeğinin de gözlerinde görme kaybı meydana gelmesinin üzerine, Özel G.Y. Hastanesi yönetimi ve yine doktor M.F.Ş. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme", "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, bu suç duyurusundan sonra Sağlık Bakanlığından söz konusu isimler hakkında soruşturma izni istemişti. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın bir yıl önce istenen soruşturma iznine hala yanıt vermediği belirtilmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hastane Doktoruna Soruşturma İzni Verildi - Son Dakika

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