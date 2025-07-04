Hastane Sınıfı Yenilendi

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukların eğitimlerinin aksamaması amacıyla yenilenen "hastane sınıfı" törenle açıldı.

İstanbul Valiliği himayelerinde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Çocukları Vakfı ve Toplumsal Gelişim Merkezi ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından "Öğrenerek İyileşiyoruz Projesi" kapsamında yenilenen hastane sınıfı hizmete sunuldu.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hastanelerde hastane sınıfları oluşturulduğunu söyledi.

Projedeki amacın hastanede uzun süre tedavi gören çocukların eğitimlerinin aksamaması olduğunu belirten Gül, "Amaç çocuklara eğitim verirken aynı zamanda moral, motivasyon ve psikolojik desteğini sağlamaktı. Bir çok hastanemizde vardı. Bu projemizde İstanbul Çocukları Vakfı olarak hayırseverlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla olmayan hastanelerde sınıflarımızı açılıyoruz, eksik olanlarda sayılarımızı arttırıyoruz, eski sınıfların ihtiyaçlarını da yeniliyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesimiyle hastane sınıfı açıldı. Açılışın ardından Gül, sınıftaki öğrencilerle sohbet ederek hediye takdiminde bulundu.

Açılışa, Vali Yardımcıları Serap Özmen Çetin ile Hasan Gözen, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen ve çok sayıda kişi katıldı.