Hatay Büyükşehir Belediyesi Çocuklara Tiyatro Oyunları ve Animasyon Etkinlikleri Sunuyor

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(HATAY) - Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, "Hatay'da Çocuklar Gülsün diye" sloganıyla sürdürdüğü tiyatro oyunlarına ve animasyon etkinliklerine devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, mayıs ayı programı kapsamında Hassa'da Aktepe 23 Nisan Anaokulu ve Gazi Anaokulu'nda; Reyhanlı Varışlı İlkokulu'nda, İskenderun'da ise Semiha Kibar Anaokulu'nda "Karınca Kararınca" adlı oyunu ve çeşitli aktiviteleriyle çocuklarla buluştu.

Büyükşehir'in sanatçıları; 15 Mayıs'ta (bugün) Kırıkhan Konteyner Kent'te, 16 Mayıs'ta (yarın) Samandağ Değirmenbaşı İlkokulu'nda, 17 Mayıs'ta ise Antakya Ata Koleji'nde sahnede olacak.

Büyükşehir yetkilileri, tiyatro oyunları ve animasyon gösterileriyle çocukların hayal dünyalarına hitap ederken aynı zamanda eğlenceli zaman geçirmelerini sağladıklarını, depremin çocukların psikolojisindeki izleri silmek için kentte çocuklara moral depoladıklarını bildirdi.