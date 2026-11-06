Yayladağı'nda sele direnen 75 yaşındaki Güllü Karahanlı: Ayakkabım da suya kapılıp gitti - Son Dakika
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Yayladağı'nda sele direnen 75 yaşındaki Güllü Karahanlı: Ayakkabım da suya kapılıp gitti

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Yayladağı\'nda sele direnen 75 yaşındaki Güllü Karahanlı: Ayakkabım da suya kapılıp gitti
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Yayladağı\'nda sele direnen 75 yaşındaki Güllü Karahanlı: Ayakkabım da suya kapılıp gitti
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Turuncu kodlu uyarının ardından Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Bezgede Mahallesi'ni sel vurdu. 75 yaşındaki Güllü Karahanlı, evi ve serası zarar görmesin diye emekleyerek elindeki keserle suyun önünü kapatan pislikleri temizledi. Kameraya yansıyan anları anlatan Karahanlı, her kuvvetli yağmurda bu mücadeleyi verdiğini, direklere tutunarak güçlükle geri döndüğünü söyledi.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde evini ve serasını korumak için elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalışan Güllü Karahanlı (75), "Her sene kuvvetli yağmur yağdığında bu mücadeleyi yapıyorum" dedi.

TURUNCU KODLU UYARININ ARDINDAN SEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından ilçede dün sağanak nedeniyle Bezgede Mahallesi'nde sel oldu. Evini ve serasını korumak için elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalışan Güllü Karahanlı'nın mücadelesi kameralara yansıdı.

EMEKLEYEREK SUYUN ÖNÜNÜ TEMİZLEDİ

Olay sırasında yaşananları anlatan Karahanlı, "Her yıl yağmurda evimin önünde sel oluyor ve ben de her sene kuvvetli yağmur yağdığında bu mücadeleyi yapıyorum. Akıntı sırasında suyun önü kapanınca bu şekilde açmak gerekiyor. Ayakta durmakta zorlandığım için emekleyerek suyun önünü kesen pislikleri temizledim. Bu sırada karşıdan bir çocuk 'Hacı teyze, sel alır götürür seni' dedi ama ben de 'Allah'ın verdiği afet, elhamdülillah kaldırırım' dedim. Çocuğun 'Teyze uğraşma, geçemezsin' demesi üzerine bir süre daha uğraşıp direklerden tutunarak zor bela geri döndüm. Ayakkabım da suya kapılıp gitti" diye konuştu.

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Kaynak: DHA
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