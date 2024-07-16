Hatay'da 8 göçmen ve 1 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 8 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, illegal yollarla ülkeye giren 8 Suriyeli göçmen ve bir organizatör yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör tutuklandı.

16.07.2024 22:50
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HATAY'da şüphe üzerine durdurulan araçta yurda kaçak yollarla giren 8 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan analiz çalışmalarında Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde durdurulan 34 GAU 535 plakalı bir araçta 8 Suriyeli göçmen tespit edildi. Araçtaki kontrolde üzerlerinde herhangi bir kimlik kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 8 göçmen olduğu belirlendi. Organizatör M.E. yakalandı. Göçmenler, işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. M.E. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay\'da 8 göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Hatay'da 8 göçmen ve 1 organizatör yakalandı - Son Dakika
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