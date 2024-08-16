Hatay'da Beyaz Ev Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Hatay'da Beyaz Ev Projesi Tanıtıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Beyaz Ev Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, projenin önemini vurgulayarak kadına şiddete sıfır demenin önemine dikkat çekti. Proje, kadına şiddetin önlenmesi ve ailelerin desteklenmesi amacıyla hayata geçiriliyor.

16.08.2024 19:16
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Beyaz Ev Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, bir otelde düzenlenen tanıtımda, Beyaz Ev Projesi'nin önemini anlattı.

Deprem bölgesinin kendileri için çok kıymetli olduğuna işaret eden Yenigün, "Topluma kazandırdığımız her çocuk, her sağlıklı aile, toplum için bir kazanç. Sonuçta şiddet döngüsünün kırılması, şiddetin sıfır olması hepimizin üzerindeki bir sorumluluk. Birlikte 'kadına şiddete sıfır' diyelim." şeklinde konuştu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da Elazığ'daki Emine Bulut cinayeti gibi olayların yaşanmaması için projenin önemli olduğuna değindi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de kadına şiddet olaylarının her geçen yıl arttığını dile getirdi.

İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, kadına şiddetin önlenmesinde Beyaz Ev Projesi'nin faydalı olacağını söyledi.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de belediye olarak kadınları destekleyecek çalışmalarda bulunduklarını belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da Beyaz Ev Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

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