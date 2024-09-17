Hatay'da Çocuk Evleri Sitesi Açıldı - Son Dakika
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Hatay'da Çocuk Evleri Sitesi Açıldı

Hatay\'da Çocuk Evleri Sitesi Açıldı

Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, depremler sonrası hizmete girdi. 80 çocuğu ağırlayacak.

17.09.2024 16:49
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle yaptırılan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde geçen yıl temeli atılan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı törende, depremlerde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Projenin, 3 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'in hayali olduğunu dile getiren Görgün, "Rahmetli Serdar kardeşimizin ömrü yetmedi ama gönlü yetti. Onun hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Görgün, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ilk anından itibaren tüm imkanlarla milletin hizmetinde olduklarını belirterek, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin 80 çocuğu ağırlayacağını ifade eden Görgün, sitede yeşil alan, spor salonu, bilgisayar odası, atölye, basketbol, voleybol, plaj voleybolu, tenis, badminton ve golf sahalarının yer aldığını söyledi.

Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi projesinde çalışmalar sürüyor

Bölgedeki iskan ve istihdamın artırılmasına yönelik Roketsan koordinasyonunda proje yürütüldüğünü dile getiren Görgün, şöyle konuştu:

"Savunma sanayimizi Anadolu'ya yayarak milli projelerimizin gelişiminde halkımızı daha geniş bir coğrafyada paydaş kılmayı amaçladığımız Hatay Kırıkhan Roketsan Sanayi Alanı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla toplam parsel alanı 435 bin metrekare olacak şekilde 6 Mayıs 2023'te Resmi Gazete'de yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız nezdinde bölgenin, 'endüstri bölgesi' olarak belirlenmesi için çalışmalar tamamlanarak onaylandı. Bu bağlamda Roketsan iştiraki olarak Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi Yönetim AŞ kuruldu. Proje sahasında mobilizasyon ve irtibat ofisi kuruldu, imar planı komisyon onayına sunuldu. Yapım işleri projelendirme süreci, zemin etüt ve sondaj işleri, proje sahası temizlik ve sıyırma kazısı işleri tamamlandı."

Görgün, projede çalışmaların devam ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi projesi kapsamında Üretim ve AR-GE Tesisi'mizin açılışını Mart 2025'te, 500 adetlik 3+1 konut projemizin teslimatını Temmuz 2025'te gerçekleştireceğiz. Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseyi içeren eğitim alanı, cami, market, restoran, sosyal ve ticari alanlar ile trafo, ısıtma ve arıtma tesisi, su deposu gibi yardımcı alanların tamamını ise Temmuz 2026'da inşallah halkımızın hizmetine sunacağız."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Hatay'da deprem hasarının giderilmesi için yürüttükleri çalışma ve faaliyetlerin yatırım tutarının 5,5 milyar liranın üstünde olduğunu sözlerine ekledi.

"Çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Depremlerin ardından kentte yürütülen çalışmalara değinen Masatlı, "İlgiye, sevgiye ve desteğe daha çok ihtiyaç duyan öksüz ve yetim çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Onları devletimizin şefkatinde geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz." dedi.

Masatlı, hayata geçirdikleri "Yüreğimizdeki Işık" projesi ile öksüz ve yetim çocukların yanında olacaklarını anlattı.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da duygulandığı konuşmasında, projenin mimarlarından Serdar Demir'e Allah'tan rahmet diledi.

Projeyi desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Demiroğlu, "Bizler savunma sanayii şirketleri olarak burada kalanlara ağabeylik, ablalık yapmaya devam edeceğiz. Onların yetişmelerinde, Türkiye'ye, vatana, topluma, ailelerine iyi, yararlı ve faydalı birey olmaları için elimizden gelen ne varsa yapacağımıza söz veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Görgün ve Demiroğlu, Bakan Göktaş'a tablo hediye etti.

Merhum Serdar Demir'in ailesinin de katıldığı açılış töreninin ardından Göktaş ve beraberindekiler, siteyi gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da Çocuk Evleri Sitesi Açıldı - Son Dakika

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