Hatay'da depremde yıkılan apartmanla ilgili 6 sanık hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Hatay'da depremde yıkılan apartmanla ilgili 6 sanık hakkında dava açıldı

Hatay\'da depremde yıkılan apartmanla ilgili 6 sanık hakkında dava açıldı

Hatay'ın Merkez Antakya ilçesindeki Buket Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin biri tutuklu, biri firari 6 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, yapılan bilirkişi raporunda binanın taşıyıcı sistem elemanlarının uygunluğunun ve malzeme kalitesinin yetersiz olduğu belirtildi. Sanıklar suçlamaları reddetti.

20.05.2024 13:37
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Hatay'ın Merkez Antakya ilçesindeki Buket Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin biri tutuklu, biri firari 6 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Aşağı Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'ndaki 9 katlı binanın, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılması sonucu 94 kişinin ölmesi ve 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanık proje ve uygulama denetçisi A.A, firari şantiye şefi E.Y, tutuksuz sanıklar müteahhitler H.G. ve oğlu B.G, kontrol elemanı E.Ö. ile yapı denetim şirketinin yetkilisi A.Ç'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yapı ruhsatı 2012'de alınan apartmanın saat 04.17'deki sarsıntıda kısa sürede yıkıldığı belirtilen iddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.

Raporda, yıkılan binanın taşıyıcı sistem elemanları boyutlarının uygunluğunun ve donatı detaylandırmasında yetersizlikler olup olmadığının değerlendirilemediği belirtildi.

Kullanılan malzeme kalitesinin yetersiz olduğuna işaret edilen raporda, şunlar anlatıldı:

"Zemin parametrelerinin belirlenmesinde projeler, hesap raporları, dosyada yer alan bilgi, belgeler ve zemin etüt raporu birlikte değerlendirilmiştir. Temel zemini için yapılan sondaja dayalı zemin ve temel etüdünün uygun olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır. Zemin etüt raporunda belediye onayı bulunmamaktadır. Proje ve statik hesap raporlarına göre binada C25 beton sınıfının kullanıldığı anlaşılmaktadır. Elde edilen sonuçların C25 beton sınıfının taşıması gereken minimum koşulları sağlamadığı görülmektedir."

Sanıklar, suçlamaları reddetti

İddianamede ifadesi yer alan proje ve uygulama denetçisi A.A, suçsuz olduğunu öne sürerek, " İskenderun'da yaptığım 12-13 binanın hiçbirinde zarar olmamıştır hatta daire sakinleri de teşekkürlerini iletti." savunmasını yaptı.

Müteahhitlerden H.G. ise kentte 62 apartman inşa ettiğini, Buket Apartmanı'nda da projeye uygun davrandığını savundu.

B.G. de inşaat şirketindeki tek yetkilinin babası H.G. olduğunu iddia etti.

Yapı denetim şirketinin yetkilisi A.Ç. ise firmada çalışan olduğunu belirterek, şirketin asıl yetkilisinin olaydan kısa süre önce ceza alması nedeniyle kendisini yetkili yaptığını, binanın yıkılmasında ihmalinin bulunmadığını öne sürdü.

Kaynak: AA

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