Hatay'da depremden etkilenen çocuklar sanat atölyesinde iyileşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da depremden etkilenen çocuklar sanat atölyesinde iyileşiyor

Hatay\'da depremden etkilenen çocuklar sanat atölyesinde iyileşiyor

Hatay'da, 23 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocuklar halı sahada oluşturulan atölyede resim, müzik, drama ve dans eğitimi alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve Türk Çocukları Eğitim Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen 'Ben Buradayım' projesi kapsamında, konteyner kentlerde yaşayan 8-13 yaş grubundaki yaklaşık 200 çocuğa, deprem travmasını atlatması için kent merkezindeki bir halı sahada atölye çalışmaları düzenleniyor. Çocukların sanat terapisi ve çeşitli atölye çalışmalarıyla duygularını ifade etmeleri, öz güvenlerini artırmaları ve sosyal becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

30.05.2024 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da, 23 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocuklar halı sahada oluşturulan atölyede resim, müzik, drama ve dans eğitimi alıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve Türk Çocukları Eğitim Vakfı işbirliğinde "Ben Buradayım" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında konteyner kentlerde yaşayan 8-13 yaş grubundaki yaklaşık 200 çocuğa, deprem travmasını atlatması için kent merkezindeki bir halı sahada oluşturulan atölyede resim, müzik, drama ve dans eğitimi veriliyor.

Çocukların, sanat terapisi ve çeşitli atölye çalışmalarıyla duygularını ifade etmeleri, öz güvenlerini artırması ve sosyal becerilerini geliştirmesi hedefleniyor.

"Sanatın iyileştirici gücünü kullanıyoruz"

Proje Koordinatörü Makbule Kalyon, AA muhabirine, Hatay'da 13 Mayıs'tan itibaren 6 gönüllü öğretmenle depremzede çocuklara resim, müzik, drama ve dans atölyesi çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konteyner kentte yaşayan çocukları her gün servislerle projenin yürütüldüğü Antakya Çocuk Evleri Sitesi halı sahasına getirdiklerini anlatan Kalyon, çocukların yaşadığı deprem travmasını atlatmalarına sanat yoluyla katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.

Çocukların alanda resim, müzik ve dans etkinliklerine katıldığını dile getiren Kalyon, şöyle konuştu:

"Biz burada sanatın iyileştirici gücünü kullanıyoruz. Burada kendi içimizde ifade edemediklerimizi sanatla birleştirip, içimizdeki renklerle iyileştiriyoruz, ifade ediyoruz. İfade ettiğimiz nokta da zaten iyileşmeye başladığımız noktadır. Bizler de burada dezavantajlı durumdaki tüm depremzedeler için aslında kendilerini ifade edebilecekleri başka bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Projemizdeki 'ben buradayım' ifadesini, bizim burada olduğumuzu değil, Hataylıların burada olduğunun farkında olduğumuzu bilmeleri için kullanıyoruz. Onların dinlendiklerini bilmeleri, ifade ettiklerini de duyduğumuzu anlamalarını istiyoruz. O yüzden hep birlikte gönülden burada arkadaşlarımızla onlara destek olmaya çalışıyoruz."

Kalyon, üç hafta sürecek projeye katılan çocuklarda olumlu farklılıklar gözlemlediklerini sözlerine ekledi.

Ressam ve sanat terapisti Şahika Çağlar da projeye katılan çocuklarla resim yaptıklarını anlattı.

Çocuklardan yaşadıklarını resimle anlatmalarını istediklerini belirten Çağlar, "Çocuklar ilk geldiklerinde ne yapacaklarını bilmiyordu. Konteyner kentlerden geliyorlardı. Her türlü boyayı ellerine verdik. Kendilerini anlatmalarını istedik, çiçekler yaptık, çiçek açsın Hataylı çocuklar diye. Yaklaşık 200 çocuğun yapmış olduğu dev bir çiçek tablomuz oldu. Şimdi kuşları yapıyoruz. Sanat her zaman iyileştirici güç. Çocukların ilk geldikleriyle akşam giderkenki yüz ifadeleri, gözlerindeki ışık değişiyor, o kadar güzel gözlemliyorsunuz ki bu da bizi son derece mutlu ediyor." diye konuştu.

Sanat terapisti Suzanne Gregoire de proje kapsamında, çocuklara dans terapisi uyguladıklarını anlatarak, "Sözcükleri kullanamadığınız zaman dans ve görsel sanatlar aslında evrende kullanabileceğimiz en iyi dil. Buradaki çocuklarla çalışan çok iyi bir takımımız var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Deprem, Ankara, Çocuk, Hatay, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da depremden etkilenen çocuklar sanat atölyesinde iyileşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
12:04 Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL’ye dayandı Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 13:26:08. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da depremden etkilenen çocuklar sanat atölyesinde iyileşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement