Hatay'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Hatay'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı

Hatay\'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı

Merkez, engellilere yönelik rehabilitasyon ve sosyal hizmetler sunmaya başladı.

08.11.2024 17:46
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Hatay'da yapımı tamamlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi içerisindeki ortez-protez bölümünde hasta kabulüne başlandı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde yer alan ve Valilik, HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Fiziksel Engelliler Vakfı işbirliğinde yaptırılan merkezin inşası tamamlandı.

Engellilerin özel ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan modern bir yapıya sahip merkezde, ortez-protez rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra engellilere yönelik heykel, mozaik alanı, kütüphane, sinema-tiyatro, hamam ve kafe yer alıyor.

Resmi açılışı ilerleyen günlerde planlanan merkezin ortez-protez bölümünde hasta kabulüne başlandı.

Merkezde incelemelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere, geçen yıl 6 Şubat'taki depremin geride bıraktığı yaraların sarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Ampute edilen özellikle öksüz ve yetim çocukların tedavi süreçleri için Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinin yapıldığını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Buradaki temel amacımız vatandaşlarımızın iyi olma haline destek olmaktır. Burası hem fiziksel hem de psikolojik olarak vatandaşlarımızın iyi olma haline destek sunacaktır. Depremden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve riyasetinde 'dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu' var. Bu dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu kapsamında yer yer konut teslimleri, yer yer hastaneler, okullar açıyoruz. Onun dışında çok sayıda kamu kurum kuruluşlarını da hizmete aldık. Altyapıyla uğraşıyoruz ama bu da insanlarımızın sosyal yaşamıyla, psikolojik yaşamıyla ilgili bir konuydu."

"Dünyada muadili olmayan bir yaşam merkezi burası

Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tatar da merkezde protez-ortez konusunda destek olacaklarını ifade etti.

Depremin ardından bölgeye gelerek merkezin yapılması için çalışma başlattıklarını anlatan Tatar, "Burada esas olan sadece bacak, protez yapmak değil, bir yaşam alanı oluşturmaktı, bu proje de böyle hayata geçti. Açık ve net söylüyorum; dünyada muadili olmayan bir yaşam merkezi burası." dedi.

HMKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Can da merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

Merkezde 10 ve 4 yaşlarındaki torunlarının tedavisine başlanan Tevhide Özkan ise 6 Şubat depremlerinde eşi, oğlu ve gelinini kaybettiğini iki torunun ise yaralı olarak enkazdan 4 gün sonra kurtarıldığını anlattı.

Torunlarından birinin bacağının diğerinin ise kolunun ampute edildiğini belirten Özkan, "Çocukları İstanbul'a tedaviye götürüyorduk, Allah razı olsun artık tedavilerine burada devam edeceğiz. İstanbul'a gidip gelmek çok zordu, burası bizim için iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Deprem, Güncel, Sağlık, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı - Son Dakika

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