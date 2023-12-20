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Hatay'da Gönüllü Gençler Depremzedelerin Moralini Arttırdı - Son Dakika
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Hatay'da Gönüllü Gençler Depremzedelerin Moralini Arttırdı

Hatay'da gönüllü gençler, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocukların moral ve motivasyonunu arttırmak için etkinlik düzenledi. İskenderun Gençlik Merkezi üyesi gençler, Bekbele Fatih İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Gönüllü gençler, halat çekme, ip atlama, sandalye kapmaca gibi yarışmalarla depremzede çocukları eğlendirdi. İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşayan çocuklara moral verebilmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hatay\'da Gönüllü Gençler Depremzedelerin Moralini Arttırdı
20.12.2023 - 15:27,  Güncelleme: 15:33
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Hatay'da gönüllü gençler, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocukların moral ve motivasyonunu arttırmak için etkinlik düzenledi.

İskenderun Gençlik Merkezi üyesi gençler, Bekbele Fatih İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Gönüllü gençler, halat çekme, ip atlama, sandalye kapmaca gibi yarışmalarla depremzede çocukları eğlendirdi.

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşayan çocuklara moral verebilmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.??????????????

Kaynak: AA
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