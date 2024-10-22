Hatay'da Hafızlık İcazet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da Hafızlık İcazet Töreni

Hatay\'da Hafızlık İcazet Töreni

Diyanet Başkanı Erbaş, Hatay'da 492 hafız için icazet törenine katıldı ve Kur'an'ın önemini vurguladı.

22.10.2024 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYANET İşleri Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş, Hatay'da düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.

Hatay'da hafızlık eğitimini tamamlayan 492 öğrenci için Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Spor Salonu'nda hafızlık icazet töreni düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. DR. Ali Erbaş da katıldı. Törende hafız öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra konuşan Erbaş, Kur'an-ı Kerim ve hadislerden örnekler verdi. Hafızlığın önemli olduğunu söyleyen Erbaş, eğitimini tamamlayan öğrencilere hayırlı olsun dileğinde bulundu. Kur'an-ı Kerim'i anlamanın ve yaşamanın öneminden söz eden Erbaş, "Sizler hafızlığınızı bitirdiniz, bundan sonra sırada Kur'an'ı anlama gayretiniz olacak inşallah. Kur'an'ı anlamak için Arapça öğrenmek, tefsir kitapları, Kur'an mealleri okumak gerekiyor. Hafızlık, ilmin temelidir. Ulaşmış olduğunuz bu hazinenin, servetin kıymetini bilin. Hafızlık, yeryüzünde bir insana nasip olabilecek en büyük mutluluktur, lütuf, servettir. Bunun üzerine başka bir servet yok, diğerleri gelir zaten. Hafız olduktan sonra ardından diğer mutluluklar gelir" dedi.

Hafız olmanın, hafız kalmanın önemine de değinen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bunun için gayret edilmesi gerektiğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

" Rize, Ankara, İstanbul, Bursa'da, Kur'an eğitim merkezleri kurduk. Kur'an eğitim merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığımızla ortaklaşa yürüttüğümüz bir proje, kanunla kuruldu, Diyanet Akademisi kanunuyla kurulan bir müessese, eğitim kurumu. Kur'an eğitim merkezlerimize, hafızlığını bitirmiş gençlerimizden alıyoruz. Onları Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS puanına göre yerleştiriyor, en yüksek puan alandan itibaren gençlerimiz oraya yerleşiyor ve 4 yıl boyunca yatılı olarak hafız gençlerimizin bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da ortaklaşa yapmış olduğumuz program doğrultusunda, okulları açıyor ve çift kanatlı olarak hafızlarımız yetişiyor. İnşallah önümüzdeki yıl diğer 16 Kur'an eğitim merkezimizi açmaya gayret edeceğiz. Toplam ülkemiz genelinde 20 Kur'an eğitim merkezi açma projemiz kanundan bu şekilde çıktı, kanunla gerçekleşti, Rabbim milletimiz için hayırlı eylesin. Devletimize, milletimize hayırlı hafızlar, alimler yetiştirmeye hepimize nasip etsin."

Hafızlığın zorlu ancak kutsal bir yolculuk olduğunu belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hafızlara başarılı ömür temennisinde bulundu. Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu ise hafızların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların tamamlanmasından sonra hafız öğrenciler tarafından Kur'an okundu ve törene katılanlar hafızların hediyeleri verildi. Ayrıca törende, 6 Şubat 2023'teki depremlerinde vefat eden 14 yaşındaki Yakup Yıldız'ın hafızlık belgesini dedesi Mithat Yıldız'a, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından verildi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Ali Erbaş, Kültür, Eğitim, Güncel, Tören, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Hafızlık İcazet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 03:25:25. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Hafızlık İcazet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.