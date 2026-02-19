Hatay'da ilk iftar 'Büyük Aile Sofrası'nda yapıldı - Son Dakika
Hatay'da ilk iftar 'Büyük Aile Sofrası'nda yapıldı

19.02.2026 20:29
HATAY'da ramazan ayının ilk iftarı Vali Mustafa Masatlı'nın ev sahipliğinde şehit yakınları ve gazilerin onur konuğu olduğu, 'Büyük Aile Sofrası' adıyla düzenlenen etkinlikle yapıldı.

Hatay'da ramazan ayının ilk iftarı, 'Büyük Aile Sofrası' adıyla Defne ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikle yapıldı. Vali Masatlı ve kent protokolü, şehit aileleri ve gazilerin konuk olduğu masaları tek tek dolaşarak, ramazan ayını kutladı. Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı etkinlikte, dualar okunarak ramazan ayının dayanışma ruhuna dikkat çekildi. Etkinlikte konuşan Vali Masatlı, Hatay'ın dünyanın en büyük afetlerinden biriyle yüz yüze geldiğini belirterek, "Şehrimizin fiziki dokusu derinden etkilenmiş, sosyal ve ekonomik düzeni ile günlük yaşamın tüm alışkanlıkları bir anda altüst olmuştur. Sekiz kez ayağa kalkan bu kadim şehir, dokuzuncu kez de bir anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmaktadır" diye konuştu.

Hatay'da yürütülen çalışmalara değinen Masatlı, "Teslim edilen her konu, yeniden kurulan bir hayat düzenidir. Her açılan okul, yarım kalan bir hikayenin kaldığı yerden devam etmesidir. İbadethanelerimizin yeniden hayat bulması, bu şehrin manevi damarlarının tekrar akmaya başlamasıdır. Bizler sadece mekanları değil, hayatın akışını da yeniden tesis etmeye çalışıyoruz. Devletimizin tüm imkanları sahaya yansırken, milletimizin dayanışma ruhunu bu sürecin en büyük gücü olarak görüyoruz. Amacımız, Hatay'ımızı yalnızca eski haline döndürmek değil; daha sağlam, daha dirençli ve yarına daha emin adımlarla yürüyen bir şehir haline hep birlikte getirmektir" dedi.

Şehitlerin hatırasına yakışır, gazilerin onurunu yücelten bir şehri inşa etmeye çalıştıklarını kaydeden Masatlı, şunları söyledi:

"Bu toprakların vatan oluşunda aziz şehitlerimizin fedakarlığı, kahraman gazilerimizin cesareti vardır. Ramazan-ı Şerif ise bizlere sabrı, paylaşmayı ve merhameti hatırlatan müstesna bir zaman dilimidir. Bu mübarek ayda yalnızca kendi şehrimizi değil, gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde zorluk yaşayan kardeşlerimizi de düşünmek zorundayız. Bu sofra, devlet ile millet arasındaki bağın, karşılıklı güvenin ve ortak sorumluluğun ifadesidir. Bizler birliğimizi korudukça, dayanışmamızı güçlendirdikçe ve Hatay'ımız için el birliğiyle çalıştıkça, bu şehir dokuzuncu kez daha güçlü bir şekilde doğacaktır."

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Güncel, İftar, Hatay, Son Dakika

