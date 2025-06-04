Hatay'da köy evleri teslim edilen depremzedeler bayrama yeni yuvalarında giriyor - Son Dakika
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Hatay'da köy evleri teslim edilen depremzedeler bayrama yeni yuvalarında giriyor

04.06.2025 11:20
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Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler, Kurban Bayramı'nda misafirlerini yeni yuvalarında ağırlamaya hazırlanıyor.

Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler, Kurban Bayramı'nda misafirlerini yeni yuvalarında ağırlamaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ile Defne'de meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik sarsıntıların yıkıma neden olduğu kentte, vatandaşların konutlarına kavuşması için çalışmalar sürüyor.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 13 ilçeye kazandırılacak 15 bin 553 köy tipi afet konutundan 5 bin 787'sinin inşasında sona gelindi.

Betonarme ve çelik konstrüksiyon şeklinde tasarlanan 3+1 oturumlu müstakil evlerden kullanıma hazır hale getirilen 3 bin 579'unun anahtarları, kurayla belirlenen hak sahiplerine teslim edildi.

Hazırlıkların ardından yeni evlerine taşınan aileler, deprem nedeniyle geçirdikleri zor günlerden sonra rahat nefes aldı.

"Bu evde çok mutluyum"

Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi'ndeki köy evleri sakinlerinden 70 yaşındaki Bilge Kıvrak, AA muhabirine, depremde şehir dışındayken evinin yıkıldığını öğrendiğini söyledi.

Bir süre çadır ve konteynerlerde kaldığını belirten Kıvrak, "Bu evde çok mutluyum, çok güzel yapmışlar. Bundan iyisi can sağlığı. Zamanla evlerimiz, yerleşim yerlerimiz daha da iyi olacak." dedi.

Kıvrak, Kurban Bayramı'nda torunlarını yeni evinde ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadığını vurguladı.

"Villa gibi evlerimiz oldu"

Eşi ve 4 çocuğuyla ikamete yerleşen 41 yaşındaki Ömer Yüceur da depremde yıkılan evlerinin enkazından yaralı kurtulmalarının ardından Mersin'e gittiklerini anlattı.

Proje sayesinde memleketlerine döndüklerini ifade eden Yüceur, "Evimiz çok güzel. Hayal ettiğimizden daha da güzel yapıldı. Villa gibi evlerimiz oldu. Bahçemizi güzelleştiriyor, sebzeler ekiyoruz. Çevre düzenlemesini de elimizden geldiğince yaptık. Evimizle teselli oluyoruz." diye konuştu.

Yüceur, 2 yıl önceki afet sonrasında kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer ilgililere teşekkür etti.

"Bayramda inşallah çocuklarımız ve torunlarımız yeni evimize gelecekler"

Depremde ağır hasar gören evi yıkılan 70 yaşındaki Mehmet Tayyarkaya da Taşoluk Mahallesi'nde tamamlanan konutunda yeni hayatına başladı.

Tayyarkaya, bayrama mutlu gireceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bayramda inşallah çocuklarımız ve torunlarımız yeni evimize gelecekler, yanımızda olacaklar. İki yıldır Gazze'ye kurban bağışı yapıyordum. Bu sene inşallah kurbanımızı evimizde keseceğiz. İmkan olursa Gazze'ye de göndermek isteriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da köy evleri teslim edilen depremzedeler bayrama yeni yuvalarında giriyor - Son Dakika

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