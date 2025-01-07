Hatay\'da Trafik Kazasında Yanma Tehlikesi

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HATAY'ın Samandağ ilçesinde kaza sonrası yanmaya başlayan otomobil, trafik polisi tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 AEV 177 ve 31 SU 570 plakalı otomobiller, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada, 31 AEV 177 plakalı otomobil yanmaya başladı. Kimsenin yaralanmadığı kazada yanan otomobile trafik polisi, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Polisin müdahalesiyle yangın, tüm aracı sarmadan söndürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.