Hatay'da Yeni Yol Hizmete Girdi - Son Dakika
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Hatay'da Yeni Yol Hizmete Girdi

Hatay\'da Yeni Yol Hizmete Girdi
26.07.2025 19:43
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Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Antakya ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan 55 kilometrelik Serinyol-Madenli kara yolu hizmete girdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Antakya ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan 55 kilometrelik Serinyol- Madenli kara yolu hizmete girdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Mahallesi'nde düzenlenen törende, yolun açılmasıyla Hatay'ın bir hayalini daha gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.

İktidarı ve muhalefetiyle Hatay için yan yana geldiklerini belirten Yayman, "Bazen farklı fikirleri dile getirebiliyoruz. Farklı düşüncelerimiz olabiliyor ama söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır diyerek yan yana geliyoruz, gelmeye de devam edeceğiz." dedi.

Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Hatay'da yapılmaz denilen işlerin yapıldığını ifade etti.

Açılan yolun sadece iki beldeyi buluşturmadığını söyleyen Yayman, şöyle konuştu:

"Bu yol gönülleri buluşturuyor, bu yol Hatay'a, Reyhanlı'ya, Antakya'ya, Kırıkhan'a denizi getiriyor aynı zamanda. 'Hatay ayağa kalkıyor' diyoruz kalkmaya devam edecek. İnşallah ekim döneminde, kasım ayında Cumhurbaşkanı'mızı tekrar Hatay'a çağıracağız ve Murat Kurum bakanımızla beraber 500 bininci konutun anahtar teslimini de yine beraber yapacağız. Şunu ifade etmek istiyorum; bu yol çok önemli, çok değerli ama nasıl ki Basra Körfezi'nden başlayan Silopi'ye kadar devam eden kalkınma yolu gibi otobanımızın da inşallah buradan alınıp önce Halep'e sonra Şam'a sonra da Kabe'ye kadar, Cidde'ye kadar gitmesini çok önemli bir proje olarak görüyoruz. Bu yol dediğim gibi sadece yerleşim yerlerini değil, aynı zamanda gönülleri birleştiren bir yol olacak ve biz de Hatay'ın milletvekilleri olarak her zaman Hatay'ın hizmetinde olacağız, emrinde olacağız."

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ihya ve inşa çalışmalarının büyük bir tempoyla devam ettiğini belirtti.

Hatay'ın birlik, beraberlik ve dayanışma içinde ayağa kalktığını vurgulayan Masatlı, şunları ifade etti:

"Bu sene sonuna kadar hak sahibi olan bütün vatandaşlarımızın hem evlerini hem de iş yerlerini inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da teşrifleriyle beraber vereceğiz. Bu yolun yapılmasında emeği geçen başta Mehmet Öztürk başkanımız olmak üzere onların çalışma arkadaşlarına, bu yola destek veren, emek veren, değer katan herkese teşekkür ediyoruz. Şehrinizdeki tüm yapıların, imarın, Hatay'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk de yolu kısa sürede tamamlayıp hizmete almanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Öntürk, iki ilçeyi birbirine bağlayan Serinyol-Madenli kara yolunun vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdığını belirtti.

Yolu kullanacak vatandaşların tasarruf da edeceğini söyleyen Öntürk, şunları kaydetti:

"Bu yolla bir gidiş gelişte ortalama 200 lira yakıt cebinizde kalıyor. Hani diyorlar ya 'yol mu yiyeceğiz'. Ayda 10 defa gidip gelen vatandaşın cebine bu yol 2000 lira bırakıyor. Vatandaşa böyle hizmet edilir. Hatay'ımızda önceki 10 yılda yapılan 1200 kilometrelik yolu, ilk 1 yılımızda geçtik. Tam 1754 kilometre yolu yaptık, yapıyoruz. Bu şehir bu gayretle ayağa kalkar. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yol, Arsuz'umuzu, İskenderun'umuzu, Belen'imizi, çevre mahallelerimizi birbirine bağlayan, ticaretimizi canlandıran, turizmimizi güçlendiren bir can damarı olacak."

Konuşmaların ardından yolun açılış kurdelesi kesildi.

Törene, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel, Kemal Karahan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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