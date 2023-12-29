Hatay\'daki bağış depolarından depremzedelerin her türlü ihtiyacı karşılanıyor

Hatay'da, 6 Şubat depremlerinden sonra oluşturulan 12 depodan, devletin ve bağışçıların yolladığı kıyafetten gıdaya, hijyen paketlerinden su ve teknolojik ürünlere kadar depremzedelerin her türlü ihtiyacı karşılanıyor.

Merkez Antakya ilçesindeki 40 dönüm araziye kurulu kentteki en büyük depoda, Hatay Valiliği ekiplerince, gelen yardım malzemeleri kategorilere ayrılıp paketleniyor.

Ekipler, listelenen ihtiyaç sahiplerine talepleri doğrultusunda su, gıda, hijyen, kıyafet veya teknolojik ürünleri hazırlayıp araçlarla adreslerine kadar teslim ediyor.

Aynı zamanda konteyner kentlerin içine kurulan 1'i hipermarket olmak üzere 26 markete bu depolardan ürün gönderiliyor.

AFAD'ın satın alma yönteminin yanı sıra bağışçı sivil toplum kuruluşuyla hayırseverlerin gönderdiği yardım malzemeleri, bu depolarda toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Depremin ilk gününden bu yana 2 milyon 744 bin 659 gıda ve hijyen kolisinin dağıtıldığı depolardan 4 bin 460 tır su depremzedelere ulaştırıldı.

Bu kapsamda, nakdi yardımlardan yararlanan 380 bin 594 haneye de 170 milyon 895 bin 250 lira dağıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Hatay'ın 6 Şubat ve devamındaki depremlerden çok etkilendiğini söyledi.

Bu kapsamda, afeti yaşayan insanların ihtiyaçlarının giderilmesi için ayni bağış depolarındaki çalışmalarının düzenli yürütüldüğünü belirten Masatlı, "Buralardan bizde kayıtlı olan, kişi başına düşen geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşlarımız yararlanabilir ama yer yer tabi biz 5 bin liranın üzerinde olan vatandaşlarımıza da imkanlarımız ölçüsünde yardım yapıyoruz." diye konuştu.

Masatlı, yardım dağıtımlarının çok sistemli ilerlediğine dikkati çekti.

"7 gün 24 saat çalışıyoruz"

Depolardaki yardım malzemeleriyle ilgili bilgi veren Masatlı, şöyle devam etti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bize periyodik olarak para gönderir, onun dışında deprem bölgesinde olmamız nedeniyle ekstradan da bize ödenekler gönderirler. Diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşlarımız ki örneğin TMO dahil bize gıda gönderir. Onun dışında yardımsever, hayırsever vatandaşlarımız buraya yer yer kamyonetle, kamyonla, tırlarla, gerek gıda, gerek hijyen malzemesi, gerekse su, teknolojik malzemeler, züccaciye ürünleri gibi eşyaları gönderiyor. Arkadaşlarımız onları ayrıştırıyor ve raflara alıyor, daha sonra da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bu raflardan arkadaşlarımız toparlıyor ve yaşadığı konteynerse konteynere, evse eve kadar ulaştırıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını birebir karşılıyoruz. Burada israf edilmesi veya gelen malzemenin, yardımın dağıtılmaması diye bir durum söz konusu değil. Bütün insanlarımızın her türlü ihtiyacına cevap vermek için tüm ekip arkadaşlarımla beraber cansiperane bir şekilde 7 gün 24 saat çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündeminin sürekli Hatay olduğunu belirten Masatlı, kenti en kısa sürede her yönüyle ihya ve inşa ederek Hataylıların mutluluğunu arttırmak için çaba sarf etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.