Hatay\'daki Dağ Ceylanlarının Sayısı 1387\'ye Ulaştı

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Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma tedbirleri uygulanan Hatay'daki "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının sayısı 1387'ye ulaştı.

Suriye sınırındaki 13 bin hektarlık "Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" içinde yer alan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'nde ceylanların neslinin devamı ve sayısının artması için çalışılıyor.

Merkezin görevlileri, sahayı sürekli gözetleyip dağ ceylanlarının müdahale gerektiren doğumlarında ve yaralanmalarında anında harekete geçiyor.

Yaralı ya da doğum için merkeze getirilen dağ ceylanlarına gerekli bakımlarını yapan, onları yöre halkından aldıkları keçi sütüyle besleyen görevliler, "gazella gazella" türünün devamı için çalışıyor.

Bölgede ceylanların korunması amacıyla av yasağına uyulmasını sağlayan ekipler, neslin devamlılığı için çeşitli bilgilendirici çalışmalar da gerçekleştiriyor.

Kentte 2009'da yapılan ilk sayımda 150 civarında oldukları belirlenen ve koruma tedbirleriyle popülasyonu her geçen yıl artan ceylanların sayısı 2023'te 1387'ye ulaştı.

Ceylanlara 4 personelle 7 gün 24 saat takip

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Cihad Bozkuş, AA muhabirine, dağ ceylanlarının neslinin devamı için çalıştıklarını söyledi.

Merkezde şu anda ekiplerin 49 dağ ceylanının bakımını sürdürdüğünü dile getiren Bozkuş, "Hasta, yaralı ya da tehlikeye maruz kalarak annesinden ayrı kalan ceylanların rehabilite çalışması yapılmaktadır. Ceylanlarımız, doğal yaşam alanına kurulan merkezimizde 4 personelimizle 7 gün 24 saat takip edilmektedir. Yavru ceylanlarımız için yöre halkından keçi sütü temin edilmektedir. Bazı zamanlar biberon ile besleme yapılmakta, bazı zamanlarda da sütanne olarak keçiler emzirmektedir." diye konuştu.

Bozkuş, koruma altındaki canlılara şefkat ve özveriyle yaklaştıklarını, onlara özenle baktıklarını ifade etti.

Her yıl sonunda düzenli envanter çalışması yapıldığını, 2013'teki ilk envanter çalışmasında dağ ceylanı sayısının 235 olduğunu belirten Bozkuş, şunları aktardı:

"2023 yılı envanter çalışmalarımız 3 gün boyunca 39 gözlem noktasında doğrudan gözlem yöntemiyle gerçekleşmiştir. 2022 yılında 1331 olan dağ ceylanı sayısında kısmi bir artış gerçekleşmiştir, 2023 yılında 1387 dağ ceylanı tespiti yapılmıştır."

Ceylanlar depremden etkilendi

Bozkuş, 6 Şubat 2023'teki afetten sonra yaklaşık 10 gün ceylanların geliştirme sahasına yem yemeye gelmediğini, personele yakınlık göstermediğini anlattı.

Stres ve korkusu geçen dağ ceylanlarının şu anda eskisi gibi sahaya gelerek yemlerini yediğini ifade eden Bozkuş, türün neslinin devamı ve sayısının artması için yöre halkıyla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.