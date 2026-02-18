Ilgım Apartmanı Davasında Belediye Görevlileri İçin Talep Edilen Soruşturma İznine Bir Yıldır Yanıt Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ilgım Apartmanı Davasında Belediye Görevlileri İçin Talep Edilen Soruşturma İznine Bir Yıldır Yanıt Yok

18.02.2026 09:05  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'daki 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ilgım Apartmanı davasında belediye görevlileri için istenen soruşturma izni, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yanıt alamadı. Depremde yakınlarını kaybedenlerin adalet arayışları sürüyor.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'daki 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ilgım Apartmanı davasında, "kusurlu" belediye görevlileri için istenen soruşturma izni bir yıldır bakanlıktan yanıt bekliyor. Depremde yakınlarını kaybedenlerin soruşturma izni sorusuna CİMER, "Herhangi bir işlem yapılmamıştır" yanıtını verdi. Müşteki avukatlarından Ali Samsum, "İnsanlar ölmesin diye çalışmadıkları gibi, öldükten sonra adaleti teslim etmek adına da bir şey yapmıyorlar" dedi.

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı saniyeler içinde yıkıldı. Olayda 47 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı müteahhit ve şantiye şefi Salih Zorsu ile yapı denetimi firması yetkilisi Edip Talipoğlu ve yapı denetim firması görevlileri Semir Yoldaş ile Ahmet Tatlı hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dört sanık da tutuksuz yargılanıyor.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun, dosyada yer alan bilirkişi raporunda kusurlu bulunan belediye görevlileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen henüz dönüş yapılmadığı öğrenildi.

Ilgım Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, belediye görevlileri hakkında soruşturma izni talep edildiğini hatırlatarak, "Neden bunca zamandır soruşturma izni verilmediğini öğrenmek istiyoruz. Sorumlu kişilerden şikayetçiyiz ve en kısa zamanda soruşturma izni verilmesini talep ediyoruz" diyerek CİMER'e başvuruda bulundu.

"Herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisine ulaşılmıştır"

CİMER'den gelen yanıtta, "Başvurunuza istinaden 10 Şubat 2026 tarihli yazımız ile Antakya Kaymakamlığı ve Hatay İdare ve Denetim Müdürlüğüne ilgili CİMER başvurunuz gönderilmiş olup daha önce herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Buna istinaden 17 Şubat 2026 tarihli yazımız ile Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına ilgili CİMER başvurunuz gönderilmiş olup şikayetine esas Ilgım Apartmanı hakkında soruşturma dosyası açılıp açılmadığı, açıldıysa sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı, yapılmadı ise gereken işlemin başlatılmasına esas sonucundan Valiliğimize bilgi istenmiştir" denildi.

"Bari adalet için tüm yetkililer sorumluluklarını yerine getirmeli ve etkili adımları atmalı"

Müşteki avukatlarından Ali Samsum, süreci şöyle değerlendirdi:

"Ilgım Apartmanı'nda, henüz 39 yaşındaki ablam gibi sevdiğim halam Lale Portakaldalı'nı ve ailesini kaybettim. Müteahhit ve yapı denetim sorumlularının yargılanmasından daha çok, sorumlu kamu personellerinin yargılanmasını istiyorum. Çünkü biliyorum ki yaşam hakkını koruma konusunda asıl sorumlu olan devlettir."

Ilgım Apartmanı'nın, bırakın apartman olmayı, bir masa bile olamayacak kadar yetersiz olduğunu öğrendik. Bilirkişi raporu ile bu yetersizlik hali ispatlandı ve kamu personellerinin de sorumlu olduğu belirtildi. Bunun üzerine dosyalar ayrıldı. Ancak bir yıldır kamu personellerinin soruşturma dosyasında soruşturma izni gelmedi.

Bunun üzerine, yakınlarını kaybeden diğer ailelerle birlikte CİMER'e başvurduk. Bildiğim kadarıyla bir tek bana cevap geldi. 'Hiçbir işlem yapılmadığını' söylemişler. Bu cevabı görünce hem üzüntüm hem öfkem daha da yükseldi. Ne depremden önce ne de depremden sonra devletin umrundayız. İnsanlar ölmesin diye çalışmadıkları gibi, öldükten sonra adaleti teslim etmek adına da bir şey yapmıyorlar. Ülkede adaletsizlik düzeni kök saldı. Bari adalet için tüm yetkililer sorumluluklarını yerine getirmeli ve etkili adımları atmalı."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ilgım Apartmanı Davasında Belediye Görevlileri İçin Talep Edilen Soruşturma İznine Bir Yıldır Yanıt Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
Kardeş kavgasında kan aktı Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı Kardeş kavgasında kan aktı! Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Talisca’nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı

11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün İşte komisyon raporunun detayları
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! İşte komisyon raporunun detayları
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:53
Türk gazeteciden Spalletti’yi delirten soru Şoke oldu
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
10:28
Trump’ın koltuğu sallanıyor Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:31:47. #7.11#
SON DAKİKA: Ilgım Apartmanı Davasında Belediye Görevlileri İçin Talep Edilen Soruşturma İznine Bir Yıldır Yanıt Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.