Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Hatay\'ın Belen ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı

S.A'nın kullandığı geri dönüşüm malzemesi yüklü tır, İskenderun-Antakya kara yolunun Sarıseki mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

11.02.2024 11:21
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Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

S.A'nın kullandığı geri dönüşüm malzemesi yüklü 06 EKV 89 plakalı tır, İskenderun- Antakya kara yolunun Sarıseki mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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